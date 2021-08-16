Талибы с прошлого года заключали соглашения с афганскими силами о сдаче - СМИ

Боевики "Талибана" с начала прошлого года начали заключать соглашения с представителями правительственных сил Афганистана, что позволило талибам за молниеносно короткий срок взять контроль над страной и добраться до Кабула.

Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на афганских представителей сил безопасности, полиции и военных, сообщает "Европейская правда".

Договоренности, которые талибы начали заключать в начале прошлого года в селах с чиновниками самого низкого уровня, афганские чиновники часто называли соглашениями о прекращении огня. На самом деле, пишет издание, лидеры "Талибана" предлагали им деньги в обмен на то, чтобы правительственные силы сдали свое оружие, сказал один афгански офицер и другой представитель США.

В течение следующих полутора лет встречи перешли на районный уровень, а затем - на уровень столиц провинций, сказал источник. Только за последнюю неделю более десятка столиц провинций отдали контроль "Талибану" при незначительном сопротивлении или без него.

Рано утром в воскресенье контролируемый правительством город Джелалабад сдался боевикам без единого выстрела, а силы безопасности в районах, окружающих Кабул, просто отступили. В течение нескольких часов силы талибы без сопротивления достигли четырех главных входов в афганскую столицу.

"Талибан" воспользовался неопределенностью, которую вызвало достигнутое в феврале 2020 года соглашение в Дохе, столице Катара, заключенное между США и "Талибаном". Соглашение призывало к полному выводу американских войск из Афганистана.

Некоторые афганские силы осознали, что вскоре больше не смогут рассчитывать на американскую авиацию и другую важную поддержку на поле боя. Другие просто нуждались в деньгах: например, полицейские жаловались, что им не выплачивали зарплату по полгода и дольше.

Напомним, тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибану", контроль над аэропортом взяли силы США.

Президент Афганистана Ашраф Гани оставил Кабул после входа сил "Талибана" в город.