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Партия Туска догнала в рейтингах правящую партию Польши
15:50 16.08.2021 |
Польская оппозиционная партия "Гражданская коалиция" в рейтингах политических партий догнала правящую "Закон и справедливость".
Об этом свидетельствуют данные последнего социологического исследования Kantar, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.
Обе партии могут рассчитывать на поддержку 26% избирателей. Kantar сравнивает этот результат с исследованием, проведенным месяц назад, в котором PiS получала 29% голосов респондентов.
Таким образом, за месяц правящая партия потеряла 3 пункта, в то время как "Гражданская платформа" выросла на 2%.
Рейтинг "Гражданской коалиции" стремительно растет с тех пор, как партию возглавил бывший президент Европейского совета Дональд Туск.
17% проголосовали бы за оппозиционное движение Шимона Головни "Польша 2050". Еще 10 процентов поляков проголосовали бы за "Левицу" и 7% за ультраправую "Конфедерацию".
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