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В Кот-д'Ивуаре впервые за 27 лет выявлено заражение лихорадкой Эбола
13:01 16.08.2021 |
На западе Африки в Кот-д'Ивуаре впервые за 27 лет выявлен случай инфицирования лихорадкой Эбола. Об этом в ночь на воскресенье, 15 августа, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Как уточняется, заразившийся смертельно опасным заболеванием пациент прибыл в страну автотранспортом из соседней Гвинеи 12 августа. После того, как у него поднялась температура, его госпитализировали, сейчас пациент находится в больнице Абиджана - крупнейшего города Кот-д'Ивуара.
Как отметили в ВОЗ, это первый случай заболевания лихорадкой Эбола в стране с 1994 года. Болезнь, вызванная вирусом Эбола, приводит к жару и внутренним кровотечениям и очень часто заканчивается летальным исходом.
ВОЗ не нашла связи со вспышкой в Гвинее
По данным ВОЗ, нет никаких доказательств связи выявленного случая заражения со вспышкой инфекции в соседней Гвинее в феврале этого года. В ВОЗ намерены оказать поддержку правительству Кот-д'Ивуара. Организация направит в западноафриканскую республику группу экспертов, чтобы помочь в отслеживании контактов и лечении зараженного.
В феврале власти Гвинеи сообщили о новой вспышке лихорадки Эбола . По данным ВОЗ, с того момента в стране скончались 12 пациентов с этим заболеванием.
Во время последней вспышки заболевания в Западной Африке в 2014-2016 годах в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне этим вирусом заразились около 28 тысяч человек, свыше 11 000 пациентов умерли. В июне 2020 года было объявлено о победе над вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго, длившуюся почти два года. Там вирус привел к смерти почти 2300 человек. Однако с начала февраля там снова были зафиксированы случаи заражения.
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