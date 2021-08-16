Литва отклонила все рассмотренные ходатайство об убежище от нелегалов с территории Беларуси

В Миграционную службу Литвы поступило около 1,5 тысячи заявлений о предоставлении убежища прибывшим в Литву нелегальным мигрантам, все рассмотренные в данный момент ходатайства отклонены.

Об этом заявила директор ведомства Эвелина Гудзинскайте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство BNS.

"На сегодняшний день в процедурах по убежища, которые проводит департамент миграции, зарегистрировано 1,5 тысячи просьб от нелегальных мигрантов, прибывших из Беларуси. 200 решений, уже окончательных, приняли. Пока ни одно решение не было в их пользу, то есть не принято ни одного решение о предоставлении убежища ", - отметила Гудзинскайте.

По ее словам, около трети мигрантов обжаловали решение, а 160 решений вступили в силу.

Она добавила, что с мигрантами продолжается работа, их информируют об альтернативах и о возможности вернуться домой добровольно.