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Литва отклонила все рассмотренные ходатайство об убежище от нелегалов с территории Беларуси
09:31 16.08.2021 |
В Миграционную службу Литвы поступило около 1,5 тысячи заявлений о предоставлении убежища прибывшим в Литву нелегальным мигрантам, все рассмотренные в данный момент ходатайства отклонены.
Об этом заявила директор ведомства Эвелина Гудзинскайте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство BNS.
"На сегодняшний день в процедурах по убежища, которые проводит департамент миграции, зарегистрировано 1,5 тысячи просьб от нелегальных мигрантов, прибывших из Беларуси. 200 решений, уже окончательных, приняли. Пока ни одно решение не было в их пользу, то есть не принято ни одного решение о предоставлении убежища ", - отметила Гудзинскайте.
По ее словам, около трети мигрантов обжаловали решение, а 160 решений вступили в силу.
Она добавила, что с мигрантами продолжается работа, их информируют об альтернативах и о возможности вернуться домой добровольно.
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