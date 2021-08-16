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Крупнейшее оппозиционное движение Гонконга самораспустилось
09:15 16.08.2021 |
Гонконгская оппозиционная продемократическая коалиция "Гражданский фронт за права человека" (CHRF), считающаяся крупнейшим оппозиционным движением Гонконга, объявила о самороспуске. Организация опубликовала соответствующее заявление в воскресенье, 15 августа, подчеркнув, что не видит иного выхода из сложившейся ситуации.
Организация указала, что всегда выступала "за права человека и свободу жителей Гонконга", однако власти этого специального административного района Китая в последние месяцы отказывали в разрешении на проведение акций, используя в качестве предлога пандемию COVID-19. Кроме того, из-за усиливающегося давления на членов организации оказалось невозможно избрать ее новое руководство. Предыдущий глава CHRF Фигу Чан ныне находится за решеткой.
В нынешнее время полиция проводит расследование деятельности организации в связи с принятым законом о национальной безопасности. Среди прочего, силовики изучают каналы финансирования CHRF.
Оппозиционное движение CHRF действовало почти 20 лет
Движение было основано в 2002 году, а в 2019 году участвовало в организации масштабных антиправительственных выступлений, в которых принимало участие до миллиона человек. Массовые протесты в Гонконге начались в июне 2019 года из-за планов властей разрешить экстрадицию предполагаемых правонарушителей в Китай.
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