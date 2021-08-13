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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

США направляют 3000 солдат в аэропорт Кабула

08:24 13.08.2021 |

Мир

 

США в ближайшие недели сократят до минимума численность сотрудников своего посольства в Кабуле в свете наступления террористического движения "Талибан" в Афганистане. Кроме того, как сообщили в Госдепартаменте США и в Пентагоне в четверг, 12 августа, порядка 3 тысяч солдат будут дополнительно переброшены для охраны Международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, чтобы поддержать организованный вывод сотрудников дипмиссии.

В то же время, как уточнил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, посольство закрываться не будет. "Мы намерены продолжить нашу дипломатическую работу", - подчеркнул он. По его словам, речь не идет об "эвакуации" и о "полном выводе" персонала. При этом Прайс не уточнил, сколько человек покинут дипмиссию. Он добавил, что будет поддерживаться "основное дипломатическое присутствие" на местах.

Вашингтон говорит о "разумных мерах предосторожности"

Глава пресс-службы Госдепа отметил, что хотя талибы дали ясно понять, что не собираются нападать на диппредставительства, Вашингтон не намерен верить террористам на слово. В этой связи принимаются "разумные меры предосторожности".

США должны вывести войска из Афганистана к 31 августа. Предполагается, что лишь несколько сотен американских солдат останутся для поддержания безопасности посольства. Аэропорт в Кабуле до сих пор охранялся в основном турецкими военными в рамках миссии НАТО в Афганистане, однако там также размещены и солдаты США.

Боевики захватили третий по величине город Афганистана

Между тем экс-начальник оперативного командования объединенных сил НАТО, бывший генерал бундесвера Эгон Раммс (Egon Ramms) в беседе с DW заявил, что быстрое продвижение талибов в Афганистане "поражает", и поставил под сомнение приверженность афганской армии своим задачам. Раммс также назвал вывод войск из этой страны "ошибкой".

США направляют 3000 солдат в аэропорт Кабула

 

Афганские силовики 12 августа подтвердили, что боевики террористического движения "Талибан" захватили третий по величине город в стране - Герат с населением в 600 тыс. человек.

Кроме того, талибы взяли под контроль Калайи-Нау - уже 12-й административный центр в Афганистане, захваченный талибами за неделю. Правительство в Кабуле, помимо столицы, контролирует теперь лишь несколько районов и осажденных городов. В руки исламистов перешел и город Газни, находящийся всего в 150 километрах от Кабула.
По материалам: Deutsche Welle
 

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