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Талибы захватили третий по величине город Афганистана Герат
22:53 12.08.2021 |
В Афганистане боевики исламистского радикального движения "Талибан" захватили третий по величине город в стране - Герат с населением в 600 тысяч человек. Афганские силовики в четверг, 12 августа, подтвердили, что этот город близ границы с Ираном перешел под контроль экстремистов. "Мы были вынуждены покинуть город, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения", - сообщили представители армии, подтвердив тем самым победные реляции исламистов.
Ранее поступили сообщения об ожесточенных боях в Герате, в результате которых талибы захватили штаб-квартиру полиции. В руки исламистов попало огромное количество брошенных солдатами вооружений, включая боевые транспортные средства.
Чуть позже Афганские власти подтвердили, что исламисты захватили также город Калайи-Нау, административный центр провинции Бадгис на северо-западе страны.
Калайи-Нау - уже 12-й административный центр в Афганистане, захваченный талибами за неделю. Правительство в Кабуле, помимо столицы, контролирует теперь лишь несколько районов и осажденных городов. Представители талибов 12 августа сообщили и о захвате Кандагара, но силовики пока не подтвердили это. Ранее в тот же день под контроль исламистов перешел город Газни, находящийся всего в 150 километрах от Кабула.
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