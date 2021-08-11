Спецслужбы США предполагают скорый захват талибами Кабула

В связи с быстрым продвижением боевиков радикального движения "Талибан" в Афганистане, столица страны Кабул может быть взята под их контроль гораздо раньше, чем изначально предполагал Вашингтон: город может быть захвачен уже через 30-90 дней, считают в Разведывательном сообществе США. Об этом сообщает в среду, 11 августа, газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники из американских спецслужбах.

В то же время не далее, как в июне американская разведка предрекала переход Кабула под контроль талибов лишь через 6-12 месяцев после вывода войск США с территории Афганистана.

Байден призывает афганцев сражаться с талибами самостоятельно

Несмотря на стремительно ухудшающуюся ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, президент США Джо Байден подчеркнул, что не сожалеет о решении вывести военный контингент США с территории этой страны и вновь выступил в защиту этого вердикта. Афганцы должны теперь "сами бороться за свое государство", заявил он во вторник, 10 августа, в Белом доме в Вашингтоне. Американский лидер напомнил о том, что правительственные силы превосходят талибов по численности, "однако они должны хотеть сражаться".

Между тем "Талибан" объявил о захвате уже девятой по счету столицы провинции в Афганистане. В связи с этим Джо Байден обратился к политическому руководству в Кабуле с призывом объединиться и пообещал, что США будут продолжать оказывать финансовую и военную помощь афганским силам безопасности.

На данный момент процесс вывода американских войск из Афганистана завершен более чем на 95 процентов. Солдаты немецкого бундесвера и других стран НАТО уже покинули территорию этой страны.