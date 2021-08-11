Финансовые новости
- |
- 11.08.21
- |
- 14:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Спецслужбы США предполагают скорый захват талибами Кабула
12:47 11.08.2021 |
В связи с быстрым продвижением боевиков радикального движения "Талибан" в Афганистане, столица страны Кабул может быть взята под их контроль гораздо раньше, чем изначально предполагал Вашингтон: город может быть захвачен уже через 30-90 дней, считают в Разведывательном сообществе США. Об этом сообщает в среду, 11 августа, газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники из американских спецслужбах.
В то же время не далее, как в июне американская разведка предрекала переход Кабула под контроль талибов лишь через 6-12 месяцев после вывода войск США с территории Афганистана.
Байден призывает афганцев сражаться с талибами самостоятельно
Несмотря на стремительно ухудшающуюся ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, президент США Джо Байден подчеркнул, что не сожалеет о решении вывести военный контингент США с территории этой страны и вновь выступил в защиту этого вердикта. Афганцы должны теперь "сами бороться за свое государство", заявил он во вторник, 10 августа, в Белом доме в Вашингтоне. Американский лидер напомнил о том, что правительственные силы превосходят талибов по численности, "однако они должны хотеть сражаться".
Между тем "Талибан" объявил о захвате уже девятой по счету столицы провинции в Афганистане. В связи с этим Джо Байден обратился к политическому руководству в Кабуле с призывом объединиться и пообещал, что США будут продолжать оказывать финансовую и военную помощь афганским силам безопасности.
На данный момент процесс вывода американских войск из Афганистана завершен более чем на 95 процентов. Солдаты немецкого бундесвера и других стран НАТО уже покинули территорию этой страны.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|На старте подготовки к выборам: Кто является самым опасным для рейтинга Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Советник госсекретаря США по энергобезопасности займется «Северным потоком - 2»
|Приручение или уничтожение: Что власть делает с «Нацкорпусом»
|Можно ли заменить газ в украинской ГТС на «зеленый» водород?
|КШЭ: решение СНБО по Укрзализныци противоречит принципам корпоративного управления
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Спецслужбы США предполагают скорый захват талибами Кабула
|В Афганистане талибы заявили о захвате девятого административного центра
|Facebook удалил почти 300 аккаунтов из России за дезинформацию о западных вакцинах
|Байден не жалеет о выводе войск из Афганистана
|Советник госсекретаря США по энергобезопасности займется «Северным потоком - 2»
|Ультиматум Качиньскому: почему польская коалиция готовится к развалу
Это интересно
|TikTok стал самым популярным приложением в мире, обогнав Facebook
|Samsung начинает мировые продажи гигантского игрового монитора Odyssey Neo G9
|Geely и Renault договорились об обмене технологиями
|Эксперты рекомендуют использовать в качестве пароля три случайных слова
|В 2021 году игровые криптокомпании привлекли $476 млн
|Нераспечатанная копия Super Mario Bros. продана за рекордные $2 млн
|SpaceX купила стартап, который запустил 120 спутников Интернета вещей на орбиту Земли