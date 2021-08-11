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Байден не жалеет о выводе войск из Афганистана
08:26 11.08.2021 |
Президент США Джо Байден заявил, что планы вывода американских войск из Афганистана не изменились в связи с наступлением боевиков движения "Талибан", а афганские власти должны сами сражаться за свою страну.
"Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет, мы тренировали и снабдили современным оборудованием 300 тысяч сотрудников афганских сил безопасности. Мы потеряли тысячи человек, - сказал Байден. - Они должны бороться. Их больше, чем талибов".
Байден сказал, что не жалеет о выводе войск, но при этом отметил, что Вашингтон продолжит соблюдать взятые на себя обязательства и оказывать поддержку афганским властям.
Талибы накануне заявили, что взяли под контроль город Фарах, центр одноименной провинции, а также Пули-Хумри - центр северной провинции Баглан. Утром в среду они сообщили о захвате города Файзабад, центра провинции Бадахшан.
Таким образом, под контролем боевиков находится уже восемь административных центров.
Как сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, талибы в настоящий момент контролируют 65% территории Афганистана.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала "Талибан" остановить кровопролитие и вернуться за стол переговоров, однако талибы пока отвергали подобные призывы.
В Дохе в среду пройдет очередная встреча участников расширенной "тройки" по афганскому мирному урегулированию, в которой примут участие представители России, США, Китая и Пакистана.
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