Байден не жалеет о выводе войск из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, что планы вывода американских войск из Афганистана не изменились в связи с наступлением боевиков движения "Талибан", а афганские власти должны сами сражаться за свою страну.

"Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет, мы тренировали и снабдили современным оборудованием 300 тысяч сотрудников афганских сил безопасности. Мы потеряли тысячи человек, - сказал Байден. - Они должны бороться. Их больше, чем талибов".

Байден сказал, что не жалеет о выводе войск, но при этом отметил, что Вашингтон продолжит соблюдать взятые на себя обязательства и оказывать поддержку афганским властям.

Талибы накануне заявили, что взяли под контроль город Фарах, центр одноименной провинции, а также Пули-Хумри - центр северной провинции Баглан. Утром в среду они сообщили о захвате города Файзабад, центра провинции Бадахшан.

Таким образом, под контролем боевиков находится уже восемь административных центров.

Как сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, талибы в настоящий момент контролируют 65% территории Афганистана.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала "Талибан" остановить кровопролитие и вернуться за стол переговоров, однако талибы пока отвергали подобные призывы.

В Дохе в среду пройдет очередная встреча участников расширенной "тройки" по афганскому мирному урегулированию, в которой примут участие представители России, США, Китая и Пакистана.