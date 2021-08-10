США советуют Афганистану самому бороться с талибами

США обеспокоены ситуацией в Афганистане, но местные силы безопасности в состоянии самостоятельно справиться с продолжающимся наступлением боевиков движения "Талибан" (запрещено в России), заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"У них современные военно-воздушные силы. У них много преимуществ, которых нет у "Талибана". Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Афганистане, но это их страна, их города, их люди", - сказал он.

По его словам, Вашингтон продолжает оказывать поддержку афганским властям, в том числе нанося удары по позициям боевиков.

Минувшей ночью стало известно, что спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад отправился в Доху, чтобы призвать талибов прекратить наступление.