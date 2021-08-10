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США советуют Афганистану самому бороться с талибами
08:31 10.08.2021 |
США обеспокоены ситуацией в Афганистане, но местные силы безопасности в состоянии самостоятельно справиться с продолжающимся наступлением боевиков движения "Талибан" (запрещено в России), заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"У них современные военно-воздушные силы. У них много преимуществ, которых нет у "Талибана". Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Афганистане, но это их страна, их города, их люди", - сказал он.
По его словам, Вашингтон продолжает оказывать поддержку афганским властям, в том числе нанося удары по позициям боевиков.
Минувшей ночью стало известно, что спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад отправился в Доху, чтобы призвать талибов прекратить наступление.
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