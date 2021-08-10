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Вице-президент Samsung Electronics выйдет из тюрьмы досрочно. Почему это решение критикуют
18:09 09.08.2021 |
Министерство юстиции Южной Кореи заявило, что в конце этой недели досрочно освободит вице-президента и фактического руководителя корпорации Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна. В январе 2021 года он был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы по обвинению в подкупе экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хё.
Министр юстиции Пак Бом Ке объявил, что Ли Чжэ Ён выйдет из тюрьмы в пятницу, 13 августа, за день до национального Дня освобождения, который в Южной Корее отмечают 15 августа.
Решение было принято после многочасовой встречи комитета министерства по условно-досрочному освобождению, на которой обсуждали судьбу тех заключенных, включая вице-президента Samsung Electronics, которые выполнили требования для получения права на условно-досрочное освобождение после отбытия 60 процентов своего тюремного срока.
"Вице-президент Samsung Electronics Ли Чжэ Ён входит в число лиц, получивших условно-досрочное освобождение с учетом экономической ситуации в стране из-за затянувшейся пандемии коронавируса", - сказал журналистам министр юстиции.
Samsung Group и Корейская торгово-промышленная палата требовали, чтобы Ли Чжэ Ён был условно-досрочно освобожден или помилован президентом, чтобы он мог опять приступить к управлению крупнейшим конгломератом страны.
Хотя повседневная работа крупнейшего в мире производителя микросхем и смартфонов не была непосредственно затронута отсутствием Ли Чжэ Ёна, источники в компании говорят, что решения по основным инвестиционным проектам и сделки по слиянию может и должен осуществлять только он.
В частности, решение о том, где именно будет строиться американский завод по производству микросхем - объект стоимостью 17 млрд долларов - уже много месяцев откладывается в ожидании возвращения Ли Чжэ Ёна.
Решение о досрочном освобождении Ли Чжэ Ёна вызвало критику в обществе. Представители 1056 профсоюзов, правозащитных групп и гражданских организаций заявили, что его условно-досрочное освобождение будет противоречить антикоррупционной политике правительства Мун Чжэ Ина и символизирует отход от так называемой "революции свечей", которая привела к смене власти в 2017 году.
Они также утверждают, что условно-досрочное освобождение Ли Чжэ Ёна может повлиять на ход идущих сейчас судебных процессов по спорному слиянию двух дочерних компаний Samsung.
При этом опрос общественного мнения, проведенный в июле 2021 года, показал, что подавляющее большинство - более 70 процентов из 1003 респондентов - выступают за условно-досрочное освобождение заключенного в тюрьму де-факто лидера Samsung Group.
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