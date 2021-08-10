Талибы захватили шестой город за три дня

"Талибан" может вновь сделать Афганистан международной базой терроризма, заявил бывший глава объединенного командования британских вооруженных сил генерал Ричард Бэрронс в эфире Би-би-си. Исламисты продолжают наступление - в понедельник они захватили шестой административный центр.

Накануне исламисты захватили административный центр Кундуз. Через несколько часов пали еще два административных центра - центр одноименной провинции Сари-Пуль и Талукан, столицу провинции Тахар. Все эти города находятся в северной части страны. Сейчас в Кундузе талибы захватывают правительственные учреждения на фоне перебоев с водой в городе, говорят местные жители.

В понедельник "Талибан", в очередной раз отвергнув призывы к прекращению огня, заявил о захвате города Айбак, центра провинции Саманган с населением девять тысяч человек.

Следующие цели талибов, по их собственным словам, это Мазари-Шариф, где находится священная для шиитов Голубая мечеть, и Пули-Хумри. Из городов поступают противоречивые сведения. В понедельник "Талибан" заявил, что к Мазари-Шарифу подходят его подкрепления, но местная полиция назвала это пропагандой. Лидер таджикской диаспоры в провинции Балх и на севере страны, бывший полевой командир Атто Мухаммади Нур заявил, что правительственные силы будут защищать город "до последней капли крови".

Три сценария

Бывший глава объединенного командования британских вооруженных сил генерал Ричард Бэрронс, в последние дни критиковавший в СМИ решение вывести из Афганистана группировку западных войск, в эфире Би-би-си допускает три сценария развития конфликта.

"Захват Кундуза [...] не значит, что для правительства все кончено", - подчеркивает он.

"Я думаю, что вариантов развития может быть три, хотя, конечно, никаких сценариев никто не пишет. Первый - Афганистан распадается. Он превращается в другие страны. Второй - ужасная гражданская война, вечная патовая ситуация, в которой ни одна из сторон не может победить, и ни одна не хочет прекращаться борьбу. Это десятилетия смерти и страданий", - говорит военный.

"Третий вариант - тот, за который мы должны бороться всем миром. После кульминации боевых действий, то есть когда "Талибан" поймет, что насилием больше ничего не добьется, а правительство - что не вернет себе потерянное силой, должен начаться очередной раунд политических переговоров", - говорит он.

В этих переговорах будут активно участвовать другие страны - США, Европа, Пакистан, Россия и Иран. Ни одной из этих стран не нужны раздираемые войной соседние государства. Новое слово в переговорах может сказать Китай, который был совершенно другой страной двадцать лет назад, когда западные войска пришли в Афганистан.

Генерал вновь раскритиковал вывод международной группировки войск из Афганистана, назвав ее стратегической ошибкой.

"Мы столкнемся с опасностью возвращения в Афганистан террористических организаций, которые будут вредить Европе и другим странам. Думаю, это очень плохой результат со стратегической точки зрения", - говорит он.

"Талибан" открыто заявляет, что его цель - взять под контроль экономику Афганистана и торговлю нефтью и газом.

Крупные города Афганистана готовятся к осаде - за их стенами скопились тысячи беженце. Зарубежные посольства запасаются съестным и водой, множество дипломатов покидают города.