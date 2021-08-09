Финансовые новости
- |
- 09.08.21
- |
- 15:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
На Кубе разрешили создавать малые и средние предприятия
11:26 09.08.2021 |
Государственный совет Кубы принял закон, регулирующий создание и деятельность малых и средних компаний со штатом до 100 сотрудников. "Мы продолжаем предпринимать решительные шаги по обновлению экономической модели" республики, заявил президент республики Мигель Диас-Канель в субботу, 7 августа.
Кубинские власти в феврале приняли решение привлекать в государственную экономику частный бизнес, открыв большинство отраслей для деятельности малых предпринимателей и самозанятых. Частным предпринимательством занимаются около 600 тысяч из 11,33 млн жителей.
Массовые протесты на Кубе
В середине июля Кубу впервые за несколько десятилетий охватили массовые антиправительственные протесты. Тысячи человек выразили свое недовольство тяжелым экономическим положением в стране, а также требовали демократических прав и свобод. В ходе акций сотни демонстрантов были задержаны, как минимум один человек погиб. Гавана обвинила США в попытке спровоцировать волнения.
Экономика островной республики в 2020 году рухнула на 11 процентов из-за санкций США и влияния пандемии COVID-19 на туризм - одну из главных статей дохода экономики. Жители страны сталкиваются с дефицитом товаров повседневного спроса. В январе на Кубе началась масштабная денежная реформа, цель которой - устранить систему с параллельным обращением двух официальных валют и привязать кубинский песо к единому курсу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|КШЭ: решение СНБО по Укрзализныци противоречит принципам корпоративного управления
|Позитив недели. «Убийца» российских ЗРК С-400 прошла успешные испытания
|Десантное всплытие. Зачем объявился в Донецке коллаборант Бобков
|Подготовка к визиту в США: Введет ли Совбез санкции против Коломойского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Лукашенко рассказал о перспективах интеграции Белоруссии и России
|На Кубе разрешили создавать малые и средние предприятия
|Польша ликвидирует Дисциплинарное палату, которую критикует ЕС
|Десантное всплытие. Зачем объявился в Донецке коллаборант Бобков
|Талибы впервые захватили столицу провинции в Афганистане
|Парламент Молдовы утвердил новое правительство. Теперь там президент и премьер - женщины
Это интересно
|Amazon запустила систему слежки за водителями доставки с помощью ИИ-камер
|Xiaomi Black Shark 4 Pro уже пятый месяц возглавляет рейтинг AnTuTu, но скоро его подвинут
|Американские автопроизводители доведут долю электромобилей в продукции до 50 % к 2030 году
|Hyundai претендует на лидерство по скорости зарядки электромобилей
|Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка
|Google разработала мобильный процессор с тензорными ядрами для машинного обучения
|В США законодатели обяжут автопроизводителей с 2027 года ставить в машины умные алкотестеры