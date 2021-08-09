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Польша ликвидирует Дисциплинарное палату, которую критикует ЕС
09:24 09.08.2021 |
Польша ликвидирует Дисциплинарную палату, которая, по решению высшего суда ЕС, нарушает европейские правила.
Об этом заявил председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский государственному информационному агентству PAP в интервью в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.
"Мы ликвидируем Дисциплинарное палату в таком виде, в котором она есть сейчас, и таким образом предмет спора исчезнет. Первые предложения по этому поводу появятся в сентябре", - сказал Качиньский.
В то же время Качиньский сказал, что реформа судебной системы, которая включает предложение об изменении палаты, уже была запланирована, и отклонил решение высшего суда ЕС.
"Я не признаю таких решений, поскольку они однозначно выходят за рамки договоров и расширяют юрисдикцию судов ЕС. Кстати, договоры также придется реформировать. Однако, бесспорно, есть предмет спора, и это Дисциплинарная палата", - сказал он.
Председатель Верховного суда Польши частично приостановил работу палаты в четверг, заявив, что новые дела не будут переданы в палату до тех пор, пока не будут внесены изменения в законодательство или пока Суд ЕС не вынесет окончательный вердикт по этому вопросу.
14 июля Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить действие национального законодательства, касающегося полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда, до принятия финального решения.
Почти сразу же после этого Варшава фактически заявила об отказе выполнять решение - Конституционный суд Польши постановил, что присужденные судом ЕС временные меры противоречат Конституции Польши.
Еврокомиссия заявила, что это решение КС подтверждает опасения относительно ситуации с верховенством права в Польше.
В Брюсселе считают, что Польша нарушила законодательство ЕС, позволив Дисциплинарной палате, независимость и беспристрастность которой не гарантирована, принимать решения, которые непосредственно влияют на судей и их работу.
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