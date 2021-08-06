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Талибы впервые захватили столицу провинции в Афганистане
20:18 06.08.2021 |
Боевики движения "Талибан" захватили столицу провинции Нимроз, город Зарандж на юго-западе Афганистана. Потеря города, находящегося недалеко от иранской границы, не подтверждается официально, однако информацию подтвердили два независимых источника Би-би-си.
Зарандж стал первой столицей афганской провинции, павшей в ходе последнего наступления талибов. Ранее также сообщалось, что бои ведутся за более крупные города Герат, Лашкаргах и Кандагар.
"Талибан" продолжает наступление по мере того, как страну покидают военные США. По разным оценкам, организация контролирует от 50% до 80% территории страны за пределами городов, но до сегодняшнего дня под ее контролем не было областных центров.
Зарандж - крупный торговый город - пал в результате продолжительных боев, после того как исламисты захватили все прилегающие к нему территории.
По словам источника Би-би-си в правительстве, бои все еще продолжаются у местного подразделения афганского управления безопасности. В соцсетях появились ролики мародерства в городе.
Если верить постам в соцсетях, талибы захватили полицейский участок и забрали автомобили.
По словам неназванного источника агентства Рейтер, боевикам удалось захватить город из-за нехватки правительственных подкреплений. Также сообщается, что под контролем у боевиков - городской аэропорт.
Захват Заранджа, вероятно, даст импульс наступлению талибов. Оно происходит на фоне вывода из страны войск США, которые находились там почти 20 лет. Афганистан покинули уже около 95% американских военнослужащих.
По некоторым оценкам, персонал ВВС США составлял до 80% боевой силы и гражданских контрактников афганских ВВС, и их уход поставил правительство Афганистана в крайне сложное положение.
Начиная с января, около 294 тыс. афганцев были вынуждены покинуть свои дома, а общее число беженцев по всей стране превысило 3,5 млн человек, сообщает Миссия ООН по содействию Афганистану.
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