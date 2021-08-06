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Байден хочет предоставить выходцам из Гонконга защиту в США
23:34 05.08.2021 |
Президент США Джо Байден намерен предоставить выходцам из Гонконга защиту в США. В четверг, 5 августа, он подписал меморандум, который предписывает предоставить находящимся на территории Соединенных Штатов гонконгцам временное убежище сроком на полтора года.
В прошлом году власти Китая ослабили автономию Гонконга, подорвали демократические процессы, ограничили свободу науки и приняли меры для подавления свободы СМИ, заявил Байден. Поэтому администрация США предоставит гонконгцам "безопасную гавань" и продемонстрирует им "решительную поддержку со стороны президента Байдена" на фоне продолжающихся репрессий со стороны КНР, заявила пресс-служба Белого дома.
Согласно этим данным, выходцам из Гонконга, на которых распространяется действие данного меморандума, будет предоставлено право на трудовую деятельность в США.
Протесты в Гонконге и политика КНР
С 2019 года Гонконг охвачен массовыми протестами против усиления влияния Пекина в автономном округе и принятия решений, ограничивающих гражданские свободы его жителей. Эти выступления нередко выливались в уличные беспорядки и сопровождались столкновениями с полицией.
В конце июня 2020 года в Китае был принят новый закон о государственной безопасности специального региона. Он направлен против деятельности, которую Китай считает подрывной, сепаратистской или террористической. В связи с ситуацией в Гонконге Вашингтон объявил, что будет прекращено действие привилегированного статуса этого региона в торговле с США. Кроме того, были введены санкции в отношении главы гонконгской администрации Кэрри Лам и других ее членов.
В марте нынешнего года Всекитайское собрание народных представителей одобрило изменение избирательной системы в этом специальном административном районе КНР. Тем самым в зконодательном совете Гонконга появится больше сторонников Пекина.
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