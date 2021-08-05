Ультраконсерватор Эбрахим Раиси вступил в должность президента Ирана

Эбрахим Раиси, богослов, земляк духовного лидера аятоллы Хаменеи и бывший глава Верховного суда, пришел к власти в результате выборов, которые многие иранцы считают сфальсифицированными. Самого Раиси они называют кандидатом, назначенным аятоллой для подавления протестов.

Раиси принял присягу в здании Меджлиса в Тегеране. Иранские чиновники ранее заявляли, что на церемонии присутствовали более 100 официальных лиц из 73 стран, представители Генсека ООН и ЕС. Россию по поручению президента РФ на инаугурации представлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Новый президент Ирана не раз говорил, что полон решимости бороться с санкциями США. Однако новому президенту придется столкнуться и с рядом других проблем. Во вторник на церемонии утверждения аятоллой Хаменеи (так называемом Танфизе) президент среди своих задач назвал не только прекращение "тиранических" санкций США, но и обеспечение экономической самостоятельности Ирана, чтобы санкции не влияли на жизнь обычных людей.

Американские санкции резко сократили доходы Ирана от экспорта нефти и перекрыли ему доступ к собственным валютным резервам. Иранская экономика хронически страдает от высокой инфляции, но рост мировых цен на многие товары усугубил проблему. Большинство иранских экономистов прогнозирует, что инфляция в стране останется на уровне 40% как минимум до конца года, сообщает "Аль-Джазира".

И Раиси, и аятолла Хаменеи, который реально определяет международную политику Ирана, не отказываются от переговоров с США о снятии санкций в обмен на международный контроль над иранской ядерной программой, однако выдвигают условия, которые едва ли выполнимы, например гарантии, что никакая будущая американская администрация не введет санкции снова.

Кандидат аятоллы

Опрошенные Би-би-си накануне выборов 18 июля иранцы говорили, что не будут голосовать, так как считают, что исход выборов предрешен. Окончательная явка на них составила 48,8% - это был самый низкий показатель в истории Исламской Республики Иран, то есть с 1979 года. Для сравнения, явка на президентских выборах 2013 года составила 73%, а в 2009 году - почти 85%, также по официальным данным.

Раиси получил на выборах 62% голосов.

В Иране Раиси известен как "палач 1988 года". Будучи назначенным заместителем прокурора Тегерана в 25 лет, он был одним из четырех судей, проводивших тайные трибуналы, которые часто заканчивались смертными казнями. Эта группа судей стала известна как "комитет смерти".

Смертные приговоры выносились уже отбывающим наказание по политическим статьям заключенным. Большая их часть принадлежала к левому движению "Моджахедин-э Халк" .

Точное количество приговоренных к смерти "комитетами" неизвестно, но правозащитники оценивают его примерно в 5000.

Сам Раиси неоднократно отрицал свое участие в вынесении смертных приговоров - однако при этом он не сомневался в том, что данные приговоры были легитимны в связи с фетвой (религиозным решением) бывшего верховного лидера аятоллы Хомейни.