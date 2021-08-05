В США законодатели обяжут автопроизводителей с 2027 года ставить в машины умные алкотестеры

Группа американских сенаторов опубликовала законопроект, ряд инициатив которого может привести к требованию в обязательном порядке с 2027 года устанавливать на все новые автомобили в США систему мониторинга пьяной езды.

В 2700-страничном документе говорится, что по вине нетрезвых водителей в США ежегодно гибнут до 10 000 человек, эта статистика, среди прочего, вынудила законодателей выступить с такой инициативой. С 2008 года американское Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) и Коалиция автопроизводителей за безопасность дорожного движения (ACTS), в которую входят представители крупнейших в стране автобрендов, работают над модулем с подобными возможностями, он получил название DADSS (Driver Alcohol Detection System for Safety Program - Система обнаружения алкоголя у водителя).

Модуль DADSS включает в себя две отдельные системы. Одна производит мониторинг воздуха в салоне автомобиля, вторая предусматривает интеграцию инфракрасного сенсора в кнопку запуска двигателя, уровень алкоголя проверяется через кожу. Обе относятся к классу систем пассивного мониторинга, для проверки водителю не нужно совершать каких-то специальных действий. В теории, обнаружив присутствие алкоголя в организме человека выше допустимого лимита, DADSS заблокирует машине возможность передвигаться, оставляя водителю доступ только к климат-контролю и зарядке телефона. За использование технологии предусмотрены лицензионные отчисления, которые дают доступ к исходным кодам платформы. Это позволит автопроизводителям интегрировать её в свои системы.

В законопроекте система DADSS напрямую не упоминается, однако говорится, что к 2024 году должен быть утверждён единый стандарт для систем схожей функциональности, чтобы с 2027 года все новые автомобили были оснащены подобными системами.

В настоящий момент в проекте DADSS тестируется система версии «GEN 3.3», предусматривающая анализ содержания воздуха в салоне. Как утверждают разработчики, на испытания потрачены 200 дней, в проекте тестирования приняли участие 338 водителей на 40 машинах. Как раз к 2024 году разработчики обещают появление версии «GEN 4.0», в которую уже включён инфракрасный сенсор, и система будет достаточно компактной и надёжной для выхода на рынок, уверены авторы.