Более 1000 профсоюзов, правозащитных групп и гражданских организаций выступили против условно-досрочного освобождения наследника Samsung

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Более 1000 профсоюзов, правозащитных групп и гражданских организаций выступили против условно-досрочного освобождения наследника Samsung

17:05 03.08.2021 |

Мир

 

Сегодня более 1000 различных профсоюзов и групп активистов Южной Кореи выступили с совместным заявлением против условно-досрочного освобождения наследника и неформального главы Samsung Group Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong).

Активисты выступили на фоне усиливающихся слухов о том, что Джэ Ён может выйти из тюрьмы уже в ближайшее время.

На пресс-конференции представители 1056 профсоюзов, правозащитных групп и гражданских организаций заявили, что условно-досрочное освобождение Ли будет актом, отрицающим существование правительства Мун Чжэ Ина и символизирующим отход от так называемой революции свечей, которая привела к смене режима в 2017 году.

При этом Джэ Ён уже отбыл 60% своего срока, что даёт ему законное право на пересмотр условно-досрочного освобождения в соответствии с постановлениями министерства юстиции. Сообщается, что уже на следующей неделе министерство планирует провести заседание комиссии по этому делу.

По материалам: ixbt.com
 

ПО РУБРИКАМ

17:16 Депозитные ставки для физлиц 03.08.21

16:02 Украинцы в июле сократили продажу валюты банкам

15:30 Аренда жилья подорожала на 10-15% - эксперты

13:26 Фунт дорожает к доллару 3 августа на новостях из Великобритании

12:43 «Приватбанк» оценил долг бывших акционеров в 165 миллиардов

12:36 Справочный курс гривны 3 августа понижен на 0,43 коп до 26,8382 грн/$1

12:07 Биржи Азии 3 августа закрылись в основном в минусе вслед за рынками США

10:55 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 02.08.21

10:50 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 03.08.21

10:38 Остаток средств на корсчетах банков 03.08.21

10:30 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 02.08.2021

09:48 Доллар 3 августа стабилен к евро, дешевеет относительно иены и фунта

08:57 Золото дешевеет 3 августа на фоне роста доходности гособлигаций США

08:48 В июле доход майнеров биткоина вырос впервые за четыре месяца

07:56 Основные фондовые индексы США закрылись с небольшим понижением

• дальше…

17:05 Более 1000 профсоюзов, правозащитных групп и гражданских организаций выступили против условно-досрочного освобождения наследника Samsung

11:32 Украинские миротворцы против друзей Путина: как разжигают новый конфликт в Боснии

09:54 МВФ утвердил распределение 650 миллиардов долларов

09:43 Грузия идет на обострение: как демарш официального Тбилиси повлияет на отношения с ЕС и США

09:00 Более 70% граждан Молдовы выступают за интеграцию в ЕС - опрос

08:34 Суд ЕС лишил неприкосновенности бывшего лидера Каталонии

08:27 США достигли цели Байдена по вакцинации от ковида с месячным опозданием

08:24 В ЕС полностью вакцинированы 60% взрослого населения

02.08 Афганистан: талибы наступают, президент Гани винит в этом Вашингтон

02.08 Против Коломойского в России возбудили уголовное дело

02.08 Его пример другим «Наука». Как российский модуль едва не угробил МКС

02.08 Удар дронов по танкеру. США и Израиль обвинили Иран в нападении на судно около Омана

30.07 Израиль первым в мире начинает вакцинацию третьей дозой

30.07 Встреча Байдена с Тихановской: больше, чем символизм?

29.07 В Китае миллиардера приговорили к 18 годам заключения за «провоцирование неприятностей»

• дальше…

15:28 Украина заняла 54 место в Мировом рейтинге конкурентоспособности

29.07 На ВДНХ в Киеве создадут крупнейший в Украине спорткластер на 22 га - замглавы ОП

29.07 Украина с 2022 года вводит сбор биометрических данных иностранцев для выдачи виз

26.07 В Украине хотят официально разрешить смешивать разные виды вакцин

20.07 МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса

20.07 Украина начинает 5-й этап вакцинальной кампании, вакцинироваться от Covid-19 смогут все желающие

19.07 Большинство киевлян поддерживают инициативы городских властей в отношении МАФов - опрос

16.07 В Киеве изменили парковочные зоны: самую дорогую расширили в три раза

15.07 Каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком – решение КС

15.07 Киев отказался от традиционных бумажных билетов: где теперь оплачивать проезд – карта

13.07 Цены на вторичное жилье в Киеве растут, а спрос падает

08.07 В Киевском метро убеждают, что ветку на Виноградарь откроют до конца года

07.07 Украина опустилась на две позиции в мировом рейтинге престижности паспортов

06.07 Киевляне с июля получат счета с авансовым платежом за отопление, который смогут внести для уменьшения платежей в зимний период

05.07 Uber и Bolt поднимают тарифы в Киеве

• дальше…

19:25 Убийство Шишова: Пожалеет ли Лукашенко, что связался с СБУ

15:36 Кабмин назначил исполняющего обязанности премьера в случае отсутствия Шмыгаля

13:17 Зеленский подписал два ключевых для судебной реформы закона

02.08 Адвокат Чауса ходатайствует о смене подследственности дела в связи с конфликтом интересов в НАБУ

02.08 ВАКС продолжит заседание по ходатайству НАБУ относительно меры пресечения Чаусу 4 августа

02.08 Против Коломойского в России возбудили уголовное дело

02.08 Село без права голоса: Что не так с законом о старостах

02.08 Банковая рискует оказаться заложницей Чауса

02.08 Победы недели в ООС: Разоблачение и задержание боевика «ДНР» и российского шпиона

02.08 Позитив недели. Реактивные снаряды «Тайфун-1» успешно отстрелялись на максимальное расстояние

02.08 Иллюзия тишины. Как украинские ОРДЛО без большой войны становятся российскими

30.07 Главный по регионам. Как Ермак отодвигает Тимошенко от Зеленского

30.07 СНБО рассматривает возможность введения временных администраций на предприятиях энергетической сферы – Данилов

30.07 Арахамия, перевыборы и тарифы. Как Банковая намерена сохранять власть

30.07 Зеленский назначил бывшего посла Украины в Великобритании Наталию Галибаренко главой миссии Украины при НАТО

• дальше…

16:01 Hyundai вырвала лидерство у Toyota по поставкам водородных автомобилей

15:40 Дефицит чипов вызвал сильнейший за последние 30 лет кризис в немецком автопроме

12:59 Стартап-разработчик нейроинтерфейсов Neuralink Илона Маска привлек $205 миллионов инвестиций

12:32 Honda представила линейку аксессуаров для клиентов с собаками

09:59 SpaceX дополнит спутники Starlink наземными станциями

09:12 Samsung повысит цены на чипы: графика и мобильные процессоры подорожают

02.08 Land Rover выпустил «экспедиционный» Defender Trophy

02.08 Создателю электрогрузовиков Nikola грозит до 25 лет тюрьмы за мошенничество

02.08 Китайская CATL представила первые натрий-ионные аккумуляторы для электромобилей

02.08 Илон Маск подтвердил, что обычный руль не вернётся в Tesla

30.07 Volkswagen показал очередной доступный кроссовер на букву T. На этот раз с купеобразным кузовом

30.07 Нью-йоркская Synchron Inc. начинает тестирование нейроинтерфейса на людях

29.07 Geely Coolray обновился и получил большой экран мультимедийной системы

29.07 Китайские учёные научились прятать космические спутники от радаров

29.07 Глава Xiaomi объявил о поиске 500 специалистов для создания беспилотных машин

• дальше…

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно