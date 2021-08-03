Более 1000 профсоюзов, правозащитных групп и гражданских организаций выступили против условно-досрочного освобождения наследника Samsung

Сегодня более 1000 различных профсоюзов и групп активистов Южной Кореи выступили с совместным заявлением против условно-досрочного освобождения наследника и неформального главы Samsung Group Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong).

Активисты выступили на фоне усиливающихся слухов о том, что Джэ Ён может выйти из тюрьмы уже в ближайшее время.

На пресс-конференции представители 1056 профсоюзов, правозащитных групп и гражданских организаций заявили, что условно-досрочное освобождение Ли будет актом, отрицающим существование правительства Мун Чжэ Ина и символизирующим отход от так называемой революции свечей, которая привела к смене режима в 2017 году.

При этом Джэ Ён уже отбыл 60% своего срока, что даёт ему законное право на пересмотр условно-досрочного освобождения в соответствии с постановлениями министерства юстиции. Сообщается, что уже на следующей неделе министерство планирует провести заседание комиссии по этому делу.