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Более 1000 профсоюзов, правозащитных групп и гражданских организаций выступили против условно-досрочного освобождения наследника Samsung
17:05 03.08.2021 |
Сегодня более 1000 различных профсоюзов и групп активистов Южной Кореи выступили с совместным заявлением против условно-досрочного освобождения наследника и неформального главы Samsung Group Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong).
Активисты выступили на фоне усиливающихся слухов о том, что Джэ Ён может выйти из тюрьмы уже в ближайшее время.
На пресс-конференции представители 1056 профсоюзов, правозащитных групп и гражданских организаций заявили, что условно-досрочное освобождение Ли будет актом, отрицающим существование правительства Мун Чжэ Ина и символизирующим отход от так называемой революции свечей, которая привела к смене режима в 2017 году.
При этом Джэ Ён уже отбыл 60% своего срока, что даёт ему законное право на пересмотр условно-досрочного освобождения в соответствии с постановлениями министерства юстиции. Сообщается, что уже на следующей неделе министерство планирует провести заседание комиссии по этому делу.
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