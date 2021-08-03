Финансовые новости
- |
- 03.08.21
- |
- 11:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суд ЕС лишил неприкосновенности бывшего лидера Каталонии
08:34 03.08.2021 |
Суд Европейского Союза оставил в силе решение Европейского парламента о снятии неприкосновенности с бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона и двух его союзников, поддерживающих независимость Каталонии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Это решение отменяет июньское постановление, согласно которому каталонские политики временно возобновили правовую защиту, предоставляемую членам Европарламента.
Пучдемон вместе с бывшими региональными министрами Каталонии Тони Комином и Кларой Понсати разыскиваются в Испании по обвинению в подстрекательстве к мятежу после попытки каталонского региона получить независимость посредством референдума, который, как постановил Мадрид, был неконституционным.
В марте Европарламент проголосовал за лишение их иммунитета, но политики подали апелляцию в суд, утверждая, что им грозит тюремное заключение, которое помешает им выполнять свой мандат как избранным европейским законодателям.
Суд ЕС в своем решении отклонил утверждение о том, что Пучдемону, который живет в Брюсселе после побега из Испании в 2017 году, и его коллегам грозит неминуемый арест.
"Нет никаких оснований считать, что бельгийские судебные органы или власти другого государства-члена могли выполнить европейские ордера на арест, выданные против депутатов, и передать их испанским властям", - заявил суд.
Но суд добавил, что политики все еще могут снова выдвинуть свое требование о восстановлении иммунитета, если власть поступит меры для их ареста и станет "весьма вероятным", что они будут отправлены в Испанию.
В прошлом месяце Мадрид помиловал девять каталонских политиков, заключенных за организацию референдума в 2017 году, и освободил их от длительных тюремных сроков.
В октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил девять лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Адвокат Чауса ходатайствует о смене подследственности дела в связи с конфликтом интересов в НАБУ
ТОП-НОВОСТИ
|ВАКС продолжит заседание по ходатайству НАБУ относительно меры пресечения Чаусу 4 августа
|Село без права голоса: Что не так с законом о старостах
|Банковая рискует оказаться заложницей Чауса
|Победы недели в ООС: Разоблачение и задержание боевика «ДНР» и российского шпиона
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|МВФ утвердил распределение 650 миллиардов долларов
|Грузия идет на обострение: как демарш официального Тбилиси повлияет на отношения с ЕС и США
|Более 70% граждан Молдовы выступают за интеграцию в ЕС - опрос
|Суд ЕС лишил неприкосновенности бывшего лидера Каталонии
|США достигли цели Байдена по вакцинации от ковида с месячным опозданием
|В ЕС полностью вакцинированы 60% взрослого населения
Это интересно
|Geely Coolray обновился и получил большой экран мультимедийной системы
|Китайские учёные научились прятать космические спутники от радаров
|Глава Xiaomi объявил о поиске 500 специалистов для создания беспилотных машин
|На смену Chevrolet Camaro придет электрический седан
|Sony рассказала, зачем приобрела Nixxes — для помощи в портировании своих игр на ПК
|Porsche показала минивэн с вращающимся водительским креслом
|НБУ предупреждает о мошенническом сайте под видом BankID