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В ЕС полностью вакцинированы 60% взрослого населения
08:24 03.08.2021 |
В ЕС полный курс вакцинации от коронавируса прошли 60% взрослого населения.
Об этом в Twitter сообщила президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".
"60% всех взрослых в ЕС сейчас полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID19 и его вариантов.
Остаемся бдительными. Давайте делать прививки! Для собственного здоровья - и для защиты других", - написала она.Как сообщалось, американские производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna повысили стоимость своих препаратов для Европейского союза.
По данным FT, условия контрактов были пересмотрены после того, как данные третьей фазы испытаний показали, что мРНК-вакцины от Pfizer и Moderna имеют более высокие показатели эффективности, чем более дешевые векторные вакцины, разработанные AstraZeneca и Johnson & Johnson.
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