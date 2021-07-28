Финансовые новости
- |
- 28.07.21
- |
- 23:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США: Китай тайно строит крупные базы баллистических ядерных ракет
22:24 28.07.2021 |
КНР создает крупную ракетную базу близ города Хами в северо-западной провинции Синьцзян, сообщили американские эксперты.
Информация получена благодаря фотографиям высокого разрешения, сделанным со спутников частного коммерческого оператора Planet, поделившегося ими с Федерацией американских ученых (FAS).
По оценкам экспертов, строительство находится в начальной стадии, а по его завершении база будет иметь порядка 110 пусковых шахт.
В начале июня газета Washington Post сообщила о строительстве еще одной базы на 120 шахт в пустынной местности в районе города Юймэнь в провинции Ганьсу. Данные о ней также были получены со спутников.
Новая база располагается в 380 км к северо-западу от первой.
"Во второй раз за два месяца публика получила подтверждение того, что мы давно говорили о растущей угрозе миру и окружающей ее завесе секретности", - написало в своем официальном "Твиттере" Стратегическое командование США.
28 июля российская и американская делегации во главе с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря Венди Шерман встречаются в Женеве, чтобы возобновить диалог о стратегической стабильности, находившийся в тупике с 2010 года, когда Барак Обама и Дмитрий Медведев подписали договор СНВ-3. Об этом договорились Джо Байден и Владимир Путин на саммите в Женеве 17 июня.
Китай отказывается участвовать в переговорах по контролю над ядерными вооружениями, заявляя, что его арсенал несопоставим с американским и российским.
По информации Пентагона, в 2020 году Пекин имел чуть более 200 ядерных боезарядов и собирается вскоре удвоить их количество.
Согласно последним данным, США располагают 3800 единицами ядерного оружия, из которых около двух тысяч находятся на консервации, и 800 носителями. У России 1420 ядерных боеприпасов на 517 развернутых носителях.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как на Донбассе прошел год «всеобъемлющего прекращения огня»
|Большая чистка в органах: Почему Зеленский массово меняет силовиков
|Шухер в СБУ. Три причины, почему Зеленский перетряхнул заместителей Баканова
|Крестный ход УПЦ. Почему Вселенский патриарх никогда не приедет к Зеленскому
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США: Китай тайно строит крупные базы баллистических ядерных ракет
|Стрельба на границе Армении и Азербайджана: война возвращается?
|Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа лишили гражданства Эквадора
|В Польше рейтинг оппозиции взлетел вверх после того как ее возглавил Туск
|Байден связал исходящую от России опасность с проблемами в экономике
|ЕС осудил заявления президента Турции, направленные на заселение турками Вароши на Кипре
Это интересно
|Илон Маск показал 100-й собранный двигатель SpaceX Raptor, осталось ещё несколько тысяч для постройки города на Марсе
|Игровые мониторы получат частоту 480 Гц и увеличат контраст, OLED пока задержится
|Представлен самый экономичный Kia Sportage нового поколения
|TSMC планирует открыть завод по производству микросхем в Японии в 2023 году
|Китай построит первый в мире «чистый» ториевый ядерный реактор, для охлаждения которого не требуется вода
|Китайские исследователи успешно внедрили вирус в нейросеть
|Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом установщика Windows 11