Байден связал исходящую от России опасность с проблемами в экономике

Россия испытывает трудности из-за ограниченного характера своей экономики, и это повышает угрозу со стороны Москвы, заявил во вторник президент США Джо Байден.

"Я встречался с (президентом России Владимиром - ИФ) Путиным, перед которым есть настоящая проблема: у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами - и больше ни с чем, она восьмая по размеру в мире. Он знает, что он в по-настоящему в трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным", - сказал Байден в обращении к разведывательному сообществу США.

"Как вы все знаете, у меня недавно была интересная встреча с моим очень близким другом Владимиром Путиным. Я давно, давно имею дело с мировыми лидерами, и так же, как и вы - сказал Байден, обращаясь в разведчикам, - через какое-то время начинаю чувствовать другого человека. Он знает, что вы - лучше, чем его команда, и его это чертовски беспокоит. Я не шучу".

Также Байден в выступлении затронул тему Китая, отметив, что он, Байден, потратил больше времен на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, чем кто бы то ни было еще. По словам американского президента, Си Цзиньпин "крайне серьезно настроен на то", чтобы сделать Китай ведущей державой мира как в военном, так и в экономическом отношении.

Байден также заявил, что считает важным работать с Россией и Китаем над проблемами, угрожающими всей планете.

"Мы должны сотрудничать с такими странами, как Россия и Китай, по решению кризисов, угрожающих существованию человечества - такими как изменение климата", - сказал он.