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МВФ оставил неизменной оценку роста мировой экономики в 2021г- 6%
16:57 27.07.2021 |
Оценка роста мировой экономики в 2021 году остается неизменной - 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%, в октябре 2020 года - в 5,2%).
Такой прогноз приводится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update), опубликованном Международным валютным фондом (МВФ) во вторник.
По мнению Фонда, в 2022 году рост мировой экономики составит 4,9%, что на 0,5 процентных пункта (п.п.) превышает апрельские ожидания.
При этом МВФ понизил прогноз роста экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2021 году до 6,3% с 6,7%, в 2022-м - повысил на 0,2 п.п., до 5,2%.
Экономика Китая, по мнению Фонда, в текущем году вырастет на 8,1% (предыдущая оценка - 8,4%), в 2022 году - на 5,7% (5,6%).
Фонд существенно пересмотрел свою оценку роста ВВП Индии: если с октября прошлого года он неизменно улучшал свой прогноз, то сейчас существенно снизил - на 3 п.п., до 9,5%, но при этом улучшил на 1,6 п.п. прогноз 2022 года - до 8,5%.
Бразильская экономика, по оценке МВФ, вырастет на 5,3% (было 3,7%), в 2022 году - на 1,9% (было 2,6%).
Прогноз по росту ВВП развитых стран в 2021 году улучшен на 0,5 п.п. - до 5,6%, в 2022 году ожидается рост на 4,4% (было 3,6%).
Подъем американской экономики в 2021 году ускорится до 7% (предыдущий прогноз - 6,4%). В 2022 году он составит 4,9% (апрельский - 3,5%).
Оценка роста экономики стран еврозоны повышена до 4,6% с 4,4%, в 2022 году ожидается 4,3% вместо 3,8%.
Фонд также улучшил прогноз роста ВВП Италии в 2021 году - 4,9% вместо 4,2%, рост на 4,2% ожидает в 2022 году.
Прогноз для Испании на текущий год снижен на 0,2 п.п. - до 6,2%, но повышен на следующий год - на 1,1 п.п., до 5,8%. Прогноз для Германии не изменился - 3,6% (на 2022 год повышен на 0,7 п.п. - до 4,1%), для Франции сохранена прежняя оценка на оба года - 5,8% и 4,2%.
Существенно улучшен прогноз роста экономики Великобритании в 2021 году - на 1,7 п.п., до 7%, несколько снижен на 2022 год - 4,8% вместо 5,1%.
ВВП Японии, как ожидается, вырастет в текущем году на 2,8% (было 3,3%), в 2022 году - на 3% (было 2,5%).
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