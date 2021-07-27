Финансовые новости
- |
- 27.07.21
- |
- 13:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке
10:03 27.07.2021 |
Соединенные Штаты завершат свою военную миссию в Ираке к концу текущего года. Об этом президент США Джозеф Байден заявил в понедельник, 26 июля, в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в Белом доме. По словам Байдена, это будет "новая фаза" в отношениях двух стран.
Сотрудничество Вашингтона и Багдада в борьбе с терроризмом продолжится, подчеркнул американский лидер. "Наша роль в Ираке будет заключаться в том, чтобы быть на месте, продолжать обучать (иракских военных. - Ред.), помогать и содействовать борьбе с "Исламским государством", - сказал глава Белого дома присутствовавшим на встрече репортерам.
Таким образом, новый план Вашингтона не предусматривает полномасштабного вывода войск. Вместо этого солдаты США продолжат заниматься обучением, материально-техническим обеспечением и консультированием иракских военнослужащих.
Давление на аль-Казыми в Ираке
Иракский премьер-министр аль-Казыми находится под сильным давлением в своей стране. Всего неделю назад около 30 человек погибли, а не менее 60 получили ранения в результате атаки смертницы на рынке в пригороде Багдада. Одновременно в Ираке растет влияние группировок проиранских ополченцев, требующих вывода около 2500 американских солдат. В этом году проиранские группировки осуществили около 50 ракетных и беспилотных атак по базам США в Ираке, указывает агентство AFP.
Американские военные играли активную роль в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Но уже при предшественнике Байдена Дональде Трампе большая часть контингента была выведена из Ирака. Оставшиеся военнослужащие официально задействованы в качестве консультантов и инструкторов иракской армии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Похищение Чауса и «пленки Бигуса». Почему Зеленский срочно сменил главу СВР
|«Вагнеровцы» уже в ГБР. Как надолго над Зеленским завис Дамоклов меч измены
|Позитив недели. На новом турецком боевом беспилотнике будет украинский двигатель
|Победы недели в ООС: Разоблачены россияне и задержан «депутат ЛНР»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке
|Новые COVID-варианты возглавили список угроз для финансовых рынков - Deutsche Bank
|Южная Корея и КНДР восстановят канал связи
|Друзья Путина в Европе. Почему опять не сложился правый альянс в Европарламенте
|В Ватикане начинается громкий судебный процесс по финансовому мошенничеству
|Страны G-20 не договорились по двум климатическим целям
Это интересно
|Mercedes-Benz полностью перейдет на выпуск электромобилей до конца десятилетия
|Toyota запретила перепродажу нового Land Cruiser
|Два крупнейших китайских автопроизводителя, Great Wall и Chery, объявили об отзыве потенциально опасных электрокаров
|Google запускает поиск картинок с помощью «Google Объектива» в Chrome для ПК
|Google запустила программу бета-тестирования Android Auto
|Microsoft выпустит Windows 11 с длительной 5-летней поддержкой
|Японцы создали эффективный катализатор для добычи водорода из воды с помощью солнечного света