Южная Корея и КНДР восстановят канал связи

Южная и Северная Корея восстановили друг с другом прямой канал связи, прервавшейся на несколько месяцев. Об этом обе страны сообщили во вторник, 27 июля, в 68-ю годовщину подписания соглашения о перемирии, положившего конец Корейской войне.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ынс апреля обменялся несколькими письмами, отметил Сеул. Как ожидается, восстановление канала связи будет способствовать улучшению двусторонних отношений. Лидеры двух стран договорились "сделать шаг к восстановлению взаимного доверия и примирению", решив "восстановить прерванные линии связи между Севером и Югом", написали во вторник государственные СМИ КНДР.

В июне прошлого года конфликт между КНДР и Южной Кореей резко обострился. Пхеньян сообщил о блокировке всех линий телефонной связи с Сеулом, назвав это "первым шагом к полному уничтожению всех способов связи с Южной Кореей". В том числе была прервана связь президентской администрации в Сеуле с офисом правителя КНДР. Позже по приказу северокорейского руководства был взорван офис по межкорейским связям в технопарке Кэсон.