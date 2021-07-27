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Южная Корея и КНДР восстановят канал связи
08:09 27.07.2021 |
Южная и Северная Корея восстановили друг с другом прямой канал связи, прервавшейся на несколько месяцев. Об этом обе страны сообщили во вторник, 27 июля, в 68-ю годовщину подписания соглашения о перемирии, положившего конец Корейской войне.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ынс апреля обменялся несколькими письмами, отметил Сеул. Как ожидается, восстановление канала связи будет способствовать улучшению двусторонних отношений. Лидеры двух стран договорились "сделать шаг к восстановлению взаимного доверия и примирению", решив "восстановить прерванные линии связи между Севером и Югом", написали во вторник государственные СМИ КНДР.
В июне прошлого года конфликт между КНДР и Южной Кореей резко обострился. Пхеньян сообщил о блокировке всех линий телефонной связи с Сеулом, назвав это "первым шагом к полному уничтожению всех способов связи с Южной Кореей". В том числе была прервана связь президентской администрации в Сеуле с офисом правителя КНДР. Позже по приказу северокорейского руководства был взорван офис по межкорейским связям в технопарке Кэсон.
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