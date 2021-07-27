Друзья Путина в Европе. Почему опять не сложился правый альянс в Европарламенте

Максим Михайленко, обозреватель-международник / Деловая столица

Крайне правым и националистическим силам в Европе всегда мешало объединиться то, что они как раз против тесного союза своих стран, против чужих традиций и новых общественных ценностей.

В начале июля 16 ультраправых и консервативных политических сил Европы представили совместную декларацию, которая является своего рода приглашением к формированию большого националистического альянса в Европарламенте. Среди участников, кроме наращивающей свои французские рейтинги Марин Ле Пен, - лидер итальянской "Лиги", сбитый летчик Маттео Сальвини, премьер-министр Венгрии и глава партии "Фидес" Виктор Орбан. А также - лидер правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, лидер Vox в Испании Сантьяго Абаскаль и глава "Братьев-итальянцев", неофашист Джорджия Мелони. Остальные фигуры - помельче и поэкзотичнее.

Хорошо протухшее старое

Следует сказать, что на сегодняшний день эти партии не входят в одну группу в Европейском парламенте и рассеяны по разным фракциям. В случае объединения у них может быть 115 мандатов, что сделает их третьей по численности политической группой в Европарламенте. Удивляют в этом списке Абаскаль, который, в общем-то, возглавляет партию одного программного пункта - борьбы с сепаратизмом в Испании, и, Качиньский, которому вскоре предстоит бороться за центристов на национальной политической арене. Оба также ранее не были замечены в получении денег от Путина, что опять-таки вносит разнобой в концепцию межпартийного союза. Но обо всем по порядку.

Во-первых, идея не нова. Еще в начале 2019 г. тогдашний итальянский вице-премьер, министр внутренних дел и лидер популистской партии "Лига" Маттео Сальвини прилетел в Варшаву и встретился с лидером правящей в Польше партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярославом Качиньским, а также с премьер-министром Матеушем Моравецким и своим коллегой Йоахимом Брудзиньским. Сальвини, оказавшийся впоследствии бензиновым дружком Медведчука и Путина, хотел уговорить едва ли не главного русофоба Центрально-Восточной Европы Качиньского и полностью контролируемую им ПиС присоединиться к альянсу европейских правопопулистских антииммигрантских партий перед выборами в Европарламент в мае 2019 г.

По мнению Сальвини, несмотря на свое миланское происхождение так и не удосужившегося получить высшее образование, "Польша и Италия будут творцами новой весны в Европе, возрождения европейских ценностей". На тот момент в уже имевшуюся коалицию входили французское "Национальное объединение" (бывший Национальный фронт) Ле Пен, Сальвини с его "Лигой", австрийская Партия свободы, голландская Партия свободы Герта Вилдерса и чех японского происхождения Томио Окамура с его Партией свободы и прямой демократии. В общем, такой передвижной театр фриков, порожденный европейским сном разума после долгового и миграционного кризисов.

Тогда фрик-националисты лишь только намеревались привлечь в свои ряды правящую в Венгрии партию "Фидес" во главе с Виктором Орбаном (отметим, что не многострадальный "Йоббик", ныне числимый Орбаном среди врагов и агентов Сороса), респектабельную ПиС, и других серьезных партнеров - и, если удастся, создать сильный блок в новом составе Европарламента. Как известно, эти мечты накрылись медным тазом - болтовня псевдонационалистов, не способных объяснить, чего они хотят, то ли клонирования Гитлера, то ли английского пива, порядком надоела избирателю, и он отдал свой голос правому центру и либералам.

Тем не менее в течение всего 2018 г. закрывавшая отца в доме Марин Ле Пен, обладатель футболки с Путиным Сальвини и их так сказать единомышленники (кое-как сбитые подрабатывающим в Европе Стивеном Бэнноном) провели несколько встреч и сделали несколько заявлений на эту тему.

Более того, в августе 2018 г. Сальвини и Орбан на встрече в Милане выступили с "антииммигрантским манифестом": они объявили, что будут сотрудничать в ходе кампании и бороться с силами, желающими, по их словам, впустить миллионы мигрантов в Европу. Лидером этих сил Орбан безошибочно определил французского президента Эммануэля Макрона, проявляющего нездоровый интерес к внутренней политике Венгрии, ставшей чем-то средним между Молдовой Плахотнюка, Грузией Иванишвили и Словакией Мечьяра. В сентябре того же года лидер австрийской Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе, впоследствии прославившийся амурами с русскими аферистками и уничтожением собственной партии, призвал Орбана и его "Фидес" к "совместной работе в будущем общем блоке в ЕС". Однако при всей экстравагантности Орбана чутье насчет сказочника Штрахе его не подвело, так что никакой общей работы не получилось.

Шаги навстречу

В апреле 2019 г. немецкая правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) объявила о намерении создать совместно с итальянской "Лигой" и еще рядом партий аналогичной направленности новую фракцию в Европарламенте под названием Европейский альянс народов и наций (European Alliance of Peoples and Nations, EAPN). Об этом сообщил сопредседатель АдГ Йорг Мойтен в ходе встречи лидеров правых партий, организованной Сальвини в Милане. Это мероприятие было расценено даже не как история, повторяющаяся в виде фарса, а скорее как "фарс фарса": защитившийся по вопросу налогообложения церкви Мойтен ничем не напоминал Адольфа, а далекий от интеллектуальных изысков Сальвини - Бенито, хотя в юности и впрямь редактировал районную газету. Впоследствии альянс таки был создан, но в сильно урезанном и изобилующем разнообразными странными конфликтами виде.

По мнению его создателей, блок выделяется своей "патриотической" повесткой. Мойтен, все еще сопредседательствующий в АдГ, ныне побиваемой скандалами с тайными деньгами из Швейцарии и заявлением о ничтожности роли Гитлера в германской истории, тогда заявил: "Мы хотим свести к нулю нелегальную миграцию в ЕС. Право въезда получит только тот, кто получит наше разрешение на это за пределами Евросоюза". "Если мы хотим сохранить европейское разнообразие и богатство культур, нам придется возвести "крепость Европу", - также добавил политик. Вопрос, конечно, на чьи деньги будет возводиться эта крепость - российские или китайские? Самое любопытное, что в нынешнем призыве националистов к созданию более широкого альянса - как раз немецких изоляционистов и не оказалось. Видимо, с господином Мойтеном поговорили в БНД (Федеральная разведывательная служба Германии), да и сам он вспомнил, что в стране на носу выборы, а скандалов его партии хватает.

Тем не менее, выражаясь шершавым языком плаката, характерным для этих партий, - ультраправые и праворадикальные силы европейской политики шагнули навстречу друг другу. Их количество, впрочем, продолжает отличаться в разных источниках - то ли 15, то ли 16 таких партий из 14 стран - членов ЕС вместе призвали к созданию свободного союза сильных и суверенных государств, причем вместо федерации. Натасканный Бэнноном фламандский националист из Бельгии Герольф Анненманс говорит об этом так: "Мы думаем, что европейское сотрудничество может быть полезным, а в некоторых случаях и необходимым, но только между независимыми нациями, которые свободно взаимодействуют друг с другом. Это не то, чем стал Европейский Союз, где в судебную систему включена система суровых наказаний, где некоторые государства возвышаются над другими. Мы не хотим такого европейского сотрудничества. Мы хотим альтернативы. Наши страны заслуживают лучшего союза".

Как видим, обычная демагогия, характерная и для трампистского фланга республиканцев в США, - чего хотим, мы не знаем, но чего-нибудь другого, а истеблишмент - вредит.

В нынешней конфигурации основными партиями, стоящими за этим заявлением, являются: правящая в Польше "Право и справедливость", венгерский "Фидес", "Национальное объединение" Марин Ле Пен, "Лига" Маттео Сальвини и верный муссолинист Джорджия Мелони с партией "Братья Италии". Однако подозрительно отсутствует в списке "Альтернатива для Германии". Сам господин Аннеманс тоже вдруг запутался в показаниях - так, он предполагает, что в Европарламенте образуется новая политическая фракция, хотя и не сразу: "Ну, конечно, это могло быть целью, но сейчас это не стоит в повестке дня, это не самое срочное дело. В первую же очередь нужно поднять на конференции о будущем Европы вопросы о дизайне европейского сотрудничества. Вот почему мы должны объединить наши усилия. А фракция - это на потом. И это будет сложно".

Не о чем договариваться

Здесь не поспоришь, тем более что вся эта вакханалия вряд ли понравится Владимиру Путину, которому вовсе незачем собирать всех своих клиентов, шаурмой перемешанных с городскими сумасшедшими в одной политической силе, поскольку гораздо практичнее и удобнее подрывать системные партии изнутри, как россияне с успехом проделывают в Германии и во Франции.

Не нужна эта самодеятельность и китайцам, привыкшим тихо работать с правительственными чиновниками, ищущими новые возможности бизнесменами и журналистами, находящимися в "творческом поиске".

В то же время без крупных спонсоров извне такой пестрой коалиции, скорее всего, не выжить. Ведь, прежде всего, новая крупная фракция пока не может появиться, поскольку количество депутатов не изменится до следующих европейских выборов. Так, брюссельский эксперт Дору Франтеску считает, что праворадикалы и ультраправые пока не сделали заявки на власть: "Это важный сигнал, который показывает, что по всему континенту наблюдается концентрация недовольства определенной политикой Европейского Союза. Да, среди этих партий правого фланга часто нет единства мнений, но согласны они в вопросах культуры и идентичности, а недовольны тем, как политика ЕС влияет на семейные ценности, на национально-этнический состав их стран. С другой стороны, мы не должны переоценивать важность этого шага, потому что с практической точки зрения это не слишком меняет баланс сил в текущей европейской политике".

Очевидно, что крайне правым и националистическим силам в Европе всегда мешало объединиться то, что они-то как раз против тесного союза своих стран, против чужих традиций и новых общественных ценностей. Поэтому они все время нападали друг на друга и расходились. У потенциальных участников альянса слишком много разногласий. Мало того, они имеются даже по единственному вопросу, который, казалось бы, должен безусловно их объединять. А именно - иммиграции.

Так, пытающийся вернуться в большую политику Сальвини вообще за то, чтобы закрыть границы ЕС для иммигрантов с юга и востока (и расстреливать беженцев с катеров береговой охраны, как он это уже проделывал), но если это не получится, то он - за то, чтобы распределить "гостей" по всем странам ЕС. Польша, Венгрия и другие страны центра и востока ЕС, как известно, решительно против. Да и вообще Италии неплохо бы побольше класть в общий бюджетный котел - не всегда же ее будут выручать Брюссель, американские и британские банки.

Также никто из крупных игроков, кроме переживающей вторую молодость Ле Пен, не говорит о желании совсем развалить ЕС - и Сальвини, и Орбан, и Качиньский говорят лишь о "восстановлении политического суверенитета" своих стран, но не о разрушении экономического союза.

А с той же АдГ, если она дозреет до лидерства наследников Виши и дуче, вероятно, не захотят блокироваться поляки, потому что они обоснованно считают некоторых политиков партии реваншистами и врагами Польши. Брюссель вряд ли стоит Данцига.

Собственно, здравые идеи у ультраправых - как и у всех - имеются. Мало кто мечтает о превращении Европы в филиал "Организации освобождения Палестины" или "Хамаса". Но сегодня вполне очевидно, кому в первую очередь выгодны нападки на Брюссель и шлагбаум на дальнейшем расширении и углублении европейской интеграции - России.

Однако комизм оксюморона под названием "националистический интернационал" состоит в том, что он не только лишит путинских эмиссаров респектабельности, но и, собрав их в одном месте, подставит под перманентный огонь медиа и расследователей. Повторимся: Москве это совершенно ни к чему, а Китай так работать не привык. Хотя определенных электоральных достижений - ежели до той поры нацинтерн не развалится - от этого альянса ожидать можно. По банальной причине усталости масс в союзных странах от серых бюрократов, говорящих скучные вещи. Независимо от того, являются ли эти вещи правдой или нет.

