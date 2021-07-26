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В Ватикане начинается громкий судебный процесс по финансовому мошенничеству
17:12 26.07.2021 |
В Ватикане начинается знаковый судебный процесс по финансовому мошенничеству, в котором фигурируют 10 человек, в том числе кардинал.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Главным подозреваемым в судебном процессе является 73-летний кардинал Анджело Беччиу, бывший высокопоставленный чиновник администрации Ватикана, ставший самым высоким должностным Ватикана, которого судят за финансовые преступления.
Беччиу, которого Папа освободил от должности священника в прошлом году за якобы непотизм, в течение двух лет расследования настаивал на своей невиновности. В начале июля Папа Франциск лично дал одобрение на обвинение Беччиу.
Обвинения кардинала включают хищения и злоупотребление служебным положением. Итальянку, которая работала на него, обвинили в хищении, а бывшего секретаря кардинала, священника обвинили в вымогательстве.
Судебный процесс в основном связан с приобретением здания в одном из самых известных районов Лондона. Ожидается, что слушания во вторник и среду будут рассматривать предварительные вопросы, а затем процесс, как ожидается, будет отложен до октября, когда состоятся два слушания.
Суд происходит в импровизированной зале в музеях Ватикана, поскольку COVID-ограничения и количество подсудимых, адвокатов и журналистов делают обычную зала суда Ватикана недостаточной.
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