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Страны G-20 не договорились по двум климатическим целям
11:22 26.07.2021 |
Министры стран "большой двадцатки" (G-20, Группа двадцати) - клуба правительств государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой - не смогли в Неаполе достичь договоренности относительно совместной цели - не допустить потепления более чем на 1,5 градуса до 2030 года. Это следует из декларации, обнародованной в Италии, где в двухдневной встрече по вопросам климата принимали участие министры окружающей среды и министры энергетики G-20. Как сообщил в пятницу, 23 июля, итальянский министр охраны окружающей среды и защиты территории моря Роберто Чинголани, принятие целевого показателя не поддержал целый ряд стран.
Переговоры оказались сложными
Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth), государственный секретарь германского Федерального министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности, в свою очередь, отметил, что переговоры оказались сложными. Страны не смогли сойтись и на том, чтобы полностью исключить использование угля в энергетике до 2025 года.
Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса в этой связи указала, что "двадцатка" ответственна за 80 процентов всех глобальных выбросов, ведущих к климатическим последствиям. По словам Эспиносы, страны G-20 должны продемонстрировать большую решительность в ходе Конференции ООН (COP26) в шотландском Глазго.
Особое внимание уделили проблеме биоразнообразия
Особое внимание во время встречи в Неаполе было уделено проблеме биоразнообразия, восстановления экосистем, защиты водных ресурсов и сокращения пластикового мусора в мировом океане.
От природных катастров в мире погибли более млн человек
Как констатировали ранее, 23 июля, во Всемирной метеорологической организации (ВМО), за прошедшие пять десятилетий в результате природных катастроф в мире погибли более миллиона человек.
Только от последствий засухи с 1970 по 2019 годы умерли 650 тыс. человек. Еще почти 580 тыс. стали жертвами ураганов. Наводнения унесли жизни почти 59 тыс., экстремальные температуры - почти 56 тыс., говорилось в подготовленном ВМО отчете. При этом наибольший материальный ущерб во всем мире за 50 лет нанесли ураганы - в пересчете более 440 млрд евро. Ущерб от наводнений за тот же период составил почти 100 млрд евро.
Конференция ООН по изменению климата пройдет с 31 октября по 12 ноября в Глазго. В 2020 году ее решено было перенести из-за пандемии.
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