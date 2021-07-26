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Генерал: США продолжат авиаудары в Афганистане против талибов
09:59 26.07.2021 |
Соединенные Штаты продолжат наносить авиаудары для поддержки афганских сил, ведущих борьбу с террористическим движением "Талибан". Об этом глава Центрального командования (CENTCOM) вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил журналистам в Кабуле в воскресенье, 25 июля.
"В последние несколько дней США усилили удары с воздуха в поддержку афганских сил. Мы готовы продолжить этот повышенный уровень поддержки в ближайшие недели, если "Талибан" не прекратит свои атаки", - указал Маккензи.
Пентагон будет наносить удары и по другим группировкам
"Победа талибов не является неизбежной", - отметил генерал, добавив, что американские военные продолжат оказывать материально-техническую помощь афганским военно-воздушным силам (ВВС) даже после 31 августа, когда контингент будет полностью выведен из Исламской Республики.
При этом глава CENTCOM подчеркнул, что Пентагон сможет наносить удары в Афганистане и против других террористических группировок - "Исламского государства" и "Аль-Каиды".
По словам Маккензи, в предстоящие "дни и недели" станет понятно, сможет ли афганское правительство защитить страну от талибов. "Не думаю, что это будет легкий путь", - отметил он и добавил, что не принимает версию о неизбежности гражданской войны в Афганистане. Высказывания американского генерала прозвучали на фоне вынужденного перемещения около 22 тыс. семей в провинции Кандагар в результате боевых действий в июле.
"Талибан" заявил о контроле над примерно 90 процентами границы Афганистана
Президент США Джозеф Байден 8 июля сообщил, что американские войска будут полностью выведены из Афганистана к 31 августа. По его словам, военнослужащие выполнили все поставленные перед ними задачи, а вывод войск сейчас проходит "безопасно и организованно". Изначально планировалось, что США вернут своих солдат из исламской Республики к 11 сентября.
Между тем боевики движения "Талибан" заявили 22 июля, что контролируют около 90 процентов границы Афганистана.
США финансово поддержат силы безопасности Афганистана
В ходе разговора с президентом Афганистана Ашрафом Гани Байден 23 июля пообещал силам безопасности этой страны 3,3 млрд долларов (2,8 млрд евро). Из них 1 млрд долларов (850 млн евро) пойдет на обеспечение афганских ВВС и спецмиссий техническими возможностями для ведения текущих боевых операций, в том числе посредством поставки дополнительных летательных аппаратов.
Еще 1 млрд долларов перечислят на закупку и доставку предметов снабжения для афганских сил - таких, как топливо и боеприпасы. Порядка 700 млн долларов (594 млн евро) предназначены для продолжения выплаты жалованья афганским военнослужащим.
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