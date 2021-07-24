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Эрдоган на Кипре провоцирует ЕС и Совбез ООН
23:23 23.07.2021 |
Заявив о поддержке решения руководства непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра частично открыть курортный район Вароша в Фамагусте, который после турецкой оккупации и раздела острова на две части более 45 лет назад был разграблен и закрыт для посещения, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет на обострение. Но плата за временный успех может быть высокой, считает редактор отдела политики немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнер Херман (Rainer Hermann).
"Как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считается с международным правом, он наилучшим образом продемонстрировал на Кипре. В годовщину турецкого вторжения 1974 года, которое привело к разделу острова, он объявил, что откроет и отстроит город-призрак Варошу - квартал в туристическом центре Фамагуста, ранее преимущественно заселенный греками-киприотами.
Эта провокация стала очевидным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и оскорбила всех, с кем Анкара в последнее время кропотливо пыталась налаживать отношения.
Эрдоган набирает очки в Турции
Эрдоган делает такой шаг, потому что Кипр - одна из немногих тем в Турции, по которой существует многопартийный консенсус, что позволяет президенту набирать очки в трудное время. А еще - чтобы громко продемонстрировать региональное превосходство Турции в восточном Средиземноморье.
Но цена краткосрочного успеха высока. Первые реакции показывают, что Эрдоган ставит под угрозу начавшуюся разрядку в отношениях с Грецией и Израилем.
Эти две страны стали союзниками Республики Кипр в споре с Турцией о запасах природного газа. Эрдоган также рискует новым конфликтом с ЕС, с которым Анкара намерена вести переговоры о модернизации таможенного союза.
Но в этой игре с огнем Эрдоган может тем не менее достичь одной цели: воссоединение острова откладывается на неопределенное время, а при создании на территории Кипра двух государств Турция сможет сохранить свою базу в восточном Средиземноморье".
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