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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Госдолг стран еврозоны впервые превысил 100% их совокупного ВВП

16:14 23.07.2021 |

Мир

 

Соотношение размера государственного долга 19 стран еврозоны к их ВВП составило 100,5% по итогам первого квартала 2021 года. Данный показатель впервые в истории прешагнул стопроцентный рубеж, говорится в отчете Евростата.

По итогу 2020 года показатель госдолга зафиксирован на уровне 97,8% к ВВП, по результатам первого квартала 2020 года - 86,1%.

Размер государственного долга стран еврозоны равнялся 11,4 трлн евро на конец апреля текущего года.

На долговые ценные бумаги приходится 82,6% госдолга стран еврозоны, на займы - 14,2%, на валюту и депозиты - 3,2%.

Наибольшее соотношения госдолга к ВВП зафиксировано в Греции - 209,3%, (+29,4 п.п за период I кв. 2020 - I кв. 2021), Италии - 160% (+22,2 п.п), Португалии - 137,2% (+18 п.п.), Кипре - 125,7% (+29,5 п.п.) и Испании - 125,2% (+26,1 п.п.).

Наименьшее: в Эстонии - 18,5% (+9,4 п.п.), Болгарии - 25,1% (+5,1 п.п.) и Люксембурге - 28,1% (+5,9 п.п.).

Рост государственного долга связан с увеличением государственного финансирования мер по поддержанию национальных экономик в период пандемии COVID-19, указывают в Евростате.

Госдолг стран еврозоны впервые превысил 100% их совокупного ВВП

 
По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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