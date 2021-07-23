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В ЕС больше половины взрослых завершили вакцинацию от коронавируса
08:55 23.07.2021 |
В ЕС уже более 200 миллионов взрослых завершили вакцинацию от коронавируса.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Более 200 млн взрослых в Евросоюзе уже полностью привиты. Это почти 55% взрослого населения ЕС", - заявила она в своем Twitter.
Президент Еврокомиссии отметила, что большие показатели вакцинации помогут защититься от новых штаммов коронавируса и дают шансы избежать очередной волны эпидемии.
10 июля она отмечала, что страны ЕС уже получили достаточно вакцины для прививки 70% своего взрослого населения, что насчитывает около 366 млн человек.
По последним данным Еврокомиссии, по крайней мере первой дозой в странах ЕС привиты 68,4% взрослых.
Как показывает карта Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний (где показатели немного отстают от данных, приведенных ЕК), лучше всего вакцинация продвигается в Западной и Северной Европе. Больше всего отстают от остальных Румыния и Болгария. В последний привитых первой дозой - около 18%, а завершили вакцинацию около 16% взрослого населения.
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