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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В ЕС больше половины взрослых завершили вакцинацию от коронавируса

08:55 23.07.2021 |

Мир

В ЕС уже более 200 миллионов взрослых завершили вакцинацию от коронавируса.

В ЕС больше половины взрослых завершили вакцинацию от коронавируса

 

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Более 200 млн взрослых в Евросоюзе уже полностью привиты. Это почти 55% взрослого населения ЕС", - заявила она в своем Twitter.

Президент Еврокомиссии отметила, что большие показатели вакцинации помогут защититься от новых штаммов коронавируса и дают шансы избежать очередной волны эпидемии.

10 июля она отмечала, что страны ЕС уже получили достаточно вакцины для прививки 70% своего взрослого населения, что насчитывает около 366 млн человек.

По последним данным Еврокомиссии, по крайней мере первой дозой в странах ЕС привиты 68,4% взрослых.

Как показывает карта Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний (где показатели немного отстают от данных, приведенных ЕК), лучше всего вакцинация продвигается в Западной и Северной Европе. Больше всего отстают от остальных Румыния и Болгария. В последний привитых первой дозой - около 18%, а завершили вакцинацию около 16% взрослого населения.
 

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