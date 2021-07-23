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Аргентина угрожает разорвать контракт на поставки «Спутника V»
08:48 23.07.2021 |
Аргентина направила в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который отвечает за поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" за рубеж, письмо, в котором угрожает разрывом контракта из-за задержек в поставках. Письмо советника президента Аргентины Сесилии Никколини в четверг, 22 июля, было напечатано в газете Nacion.
По словам Никколини, Аргентина не получила положенных по условиям контракта 18 734 185 доз (5,5 млн доз первого компонента и 13,1 млн доз второго компонента), причем вторые дозы требуются стране срочно, их ждут миллионы получивших первый компонент. "На данный момент контракт находится под угрозой официального разрыва", - пишет Никколини.
Аргентинские власти понимают, что Россия переживала "производственные трудности", говорится в письме. Однако прошло уже 7 месяцев с начала поставок, и в Аргентину начали поступать вакцины других производителей, которые осуществляются по графику и на регулярной основе.
Спрос на вакцины от коронавируса в России резко вырос в июне, когда Москва и другие регионы объявили об обязательной вакцинации работников определенных сфер. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поставки вакцины в Аргентину, заявил, что приоритет в России будет отдаваться собственному населению.
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