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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Протесты из-за нехватки воды в Иране переходят в политические

23:16 22.07.2021 |

Мир

Шестой день подряд иранцы выходят на улицы, чтобы потребовать от властей обеспечить их водой. Точнее, шестую ночь, поскольку сильнейшая жара спадает лишь в темное время суток.

Иран страдает от самой сильной засухи в последние 50 лет.

По данным иранских правозащитников, только в понедельник и вторник по всей стране прошла 31 протестная акция.

На видеороликах в социальных сетях видно, как полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом.

Официально подтверждена гибель от огнестрельных ранений четырех молодых людей в провинции Хузестан и городах Изех и Шадеган. Власти обвиняют "вооруженных мятежников", оппозиционеры - силы безопасности.

Проправительственное информагентство ФАРС передало, что "мятежники" застрелили одного и ранили другого сотрудника полиции в портовом городе Машахр в богатой нефтью юго-западной провинции Хузестан.

Местом самых массовых протестов стал Хузестан, где воды нет в 702 населенных пунктах, и в котором живет арабское суннитское меньшинство, давно жалующееся на дискриминацию в шиитском Иране.

Главный лозунг, которой все время скандируют демонстранты - "Хочу пить!". Такой же хэштег на арабском языке распространился в социальных сетях.

На одном из видеороликов, записанных в Хузестане, арабская женщина кричит: "Зачем вы стреляете?! У вас никто не отбирал землю и воду!".

В ряде мест протесты, по имеющимся данным, приобретают политическую окраску.

На двух роликах в соцсетях группа женщин на станции тегеранского метро выкрикивает: "Долой Исламскую Республику!", а демонстранты в городе Изех скандируют: "Благословен будь, Реза Шах!" (последний иранский монарх из династии Пехлеви, свергнутый в 1979 году исламской революцией).

Би-би-си не имеет возможности провести самостоятельную проверку подлинности этих видеозаписей.

Возле здания МВД Ирана состоялся митинг в поддержку протестующих в Хузестане. "Мы призываем правоохранительные органы не причинять вреда людям, требующим доступа к воде", - заявил на нем известный оппозиционер Наргиз Мохаммади.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что Соединенные Штаты внимательно следят за развитием событий, особенно в свете сообщений, что иранские силы безопасности открывают огонь по демонстрантам.

"Мы поддерживаем право иранцев собираться мирно и выражать свое мнение, не боясь насилия и произвольных арестов", - заявил он.

Президент Ирана Хасан Роухани в речи на показанной по телевидению церемонии открытия нового нефтепровода сказал, что "люди, оставшиеся в 50-градусную жару без воды, имеют право жаловаться, протестовать и даже выходить на улицы", но тут же призвал жителей Хузестана "не радовать наших врагов".

"Мы должны разделять народ Хузестана и те, кто выкрикивает неправильные лозунги. Несколько сот человек - еще не народ", - заявил он.

Он добавил, что в Хузестан уже направлены 500 тонн воды в цистернах, и что вице-президент Эсхак Джахангири скоро направится туда, чтобы разобраться с ситуацией на месте.

Количество осадков в Иране нынешним летом упало в два с лишним раза по сравнению с прошлым годом. От дефицита воды страдают сельское хозяйство и гидроэлектростанции, что приводит к отключениям энергии.

Засуха усугубила давние экономические проблемы Ирана. Инфляция в стране достигает 50% в год, налицо дефицит ряда товаров, что и раньше вызывало протестные выступления.
 

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