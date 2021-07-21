Британия обвинила ЕС в подрыве суверенитета из-за статуса Гибралтара

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил ЕС в стремлении "подорвать суверенитет Британии над Гибралтаром".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Рааб заявил, что разочарован предложениями ЕС по соглашению после Brexit по британской заморской территории.

По его словам, проект мандата Европейской комиссии "прямо противоречит" рамочному соглашению, согласованному Британией, Гибралтаром и Испанией в декабре прошлого года. Лидеры ЕС должны подписать мандат Еврокомиссии и начать переговоры.

Суверенитет Гибралтара оспаривается Испанией и Британией. Эта территория не была включена в торговое соглашение, заключенное между Брюсселем и Лондоном в прошлом году, и для нее должно быть отдельное соглашение.

В прошлом декабре политическое соглашение между Британией, Гибралтаром и Испанией отводило заметную роль пограничному агентству ЕС Frontex, но мандат Комиссии, похоже, дает большую ответственность испанским чиновникам.

"Мы последовательно демонстрируем прагматизм и гибкость в поиске договоренностей, которые работают для всех сторон. Мы разочарованы тем, что это не отвечает взаимностью. Мы призываем ЕС снова подумать", - заявил Рааб.

Еврокомиссия заявила, что предложенные переговорные директивы "предлагают решение об отмене физического контроля за лицами и товарами" на границе между Испанией и Гибралтаром.

"Это не наносит вреда вопросам суверенитета и юрисдикции, а сосредотачивается на сотрудничестве в регионе", - отметили в Брюсселе.

Мандат включает правила установления ответственности за предоставление убежища, визы, вида на жительство и сотрудничество полиции и обмен информацией.