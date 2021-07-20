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Первый реальный срок присужден фигуранту дела о штурме Капитолия
09:43 20.07.2021 |
В США вынесен первый приговор с реальным сроком за штурм сторонниками Дональда Трампа Капитолия. В понедельник, 19 июля, суд приговорил жителя Флориды Пола Ходжкинса к восьми месяцам тюрьмы. Во время штурма он зашел в Капитолий в защитных очках, делал селфи в зале заседаний Сената и отправлял их друзьям. 38-летний Пол Ходжкинс признал свою вину в воспрепятствовании официальному процессу - заседанию Конгресса, посвященному подтверждению избрания Джо Байдена президентом США. После отбытия срока заключения Ходжкинс два года будет находиться под судебным надзором. Также его обязали выплатить штраф в две тысячи долларов.
По делу о штурме Капитолия 6 января, когда приверженцы Трампа хотели сорвать утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах, проходят более 535 человек. Во время штурма погибли 5 человек. Многочисленные обвиняемые в массовых беспорядках, дела которых находятся на рассмотрении, сталкиваются с более серьезными уголовными обвинениями, чем Ходжкинс. Им потенциально грозят более длительные сроки тюремного заключения.
В июне суд вынес первый приговор - 49-летней Анне Морган-Ллойд из Индианы назначили три года условно и 120 часов общественных работ.
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