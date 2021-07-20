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Бывший сельский учитель объявлен президентом Перу
09:33 20.07.2021 |
Перуанский избирком официально провозгласил представителя леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо победителем президентских выборов, прошедших 6 июня. Комиссия утвердила результат, согласно которому Кастильо поддержали 50,12% избирателей. Бывший сельский учитель своими популистскими обещаниями социальных реформ и справедливого распределения богатств страны завоевал поддержку беднейших слоев населения.
За него проголосовали 8,8 млн человек. Представительница правопопулистской партии "Народная сила", дочь экс-президента Альберто Фухимори, осужденного на 25 лет за организацию "эскадронов смерти" и коррупцию, - продолжательница его политики Кейко Фухимори - отстала от лидера примерно на 44 тыс. голосов, набрав около 49,9%. Ее попытки обжаловать результаты выборов успеха не принесли.
В ноябре 2020 года Конгресс Перу за взяточничество объявил импичмент президенту Мартину Вискарру. Государство возглавил Мануэль Мерино, однако через несколько дней после прихода к власти он подал в отставку из-за гибели двух человек во время разгона протестов против правительства.
Консервативный политик с имиджем ультралевого
В своей предвыборной программе сначала он обещал "смешанную экономику", национализацию и борьбу с монополиями, однако затем от национализации отказался. Новый президент обещает увеличить ассигнования на здравоохранение и образование, налоги на сверхприбыль, обеспечить всеобщий доступ в интернет, возвратить смертную казнь, упразднить конституционный суд и установить контроль над СМИ. Аналитики отмечают его политическую неопытность на фоне того, что новому президенту придется столкнуться с целым спектром серьезнейших проблем, среди которых усиление политической поляризации, тяжелейший экономический кризис (усугубленный частой сменой президентов и пандемией COVID-19) и небывалый рост коррупции.
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