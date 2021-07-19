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Швейцария проведет референдум о повышении пенсионного возраста
17:49 19.07.2021 |
В Швейцарии проведут референдум о реформировании государственной пенсионной системы и повышении пенсионного возраста.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин вначале с 65 до 66 лет, а к 2050 году - до 67,5 лет.
Старение населения и сверхнизкие процентные ставки оказывают давление на пенсионные системы повсюду, и многие страны уже повысили пенсионный возраст. Недавние попытки инициировать реформу через швейцарскую систему прямой демократии были неудачными.
Теперь "Молодые либералы", молодежное крыло дружественной к бизнесу Либерально-демократической партии (СвДП), предприняли новую попытку.
Под лозунгом "Восстание молодежи" они подали 145 000 подписей властям Берна в пятницу, чтобы провести референдум по предложению о повышении пенсионного возраста до 66 лет к 2032 году с нынешних 64 для женщин и 65 для мужчин.
Согласно предложению, пенсионный возраст с 2032 года будет повышаться медленнее в соответствии со средней продолжительностью жизни. Инициатива нуждается в одобрении парламента.
Критики говорят, что реформа несправедлива по отношению к женщинам, пенсионный возраст которых будет повышаться быстрее и принесет пользу только богатым.
Пенсионная система Швейцарии опирается на два обязательных компонента: страхование по старости и потере кормильца (AHV) и страхование профессиональных выплат (BVG) или "пенсионный фонд", а также третий, добровольный компонент для частных сбережений. С 2014 года AHV платит больше, чем получает, и проблема обострится, когда поколение бэби-бумеров уйдет на пенсию.
Международный индекс пенсионного разрыва, опубликованный UBS в июне, показал, что в Швейцарии срочно необходимы реформы, поскольку соотношение активных людей и пенсионеров, которое в настоящее время составляет чуть выше трех к одному, вероятно, упадет до двух к одному к 2050 году.
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