Снова «гаванский синдром». США расследуют таинственную болезнь своих дипломатов в Вене

Американские и австрийские власти расследуют сообщения о таинственном заболевании, на которое пожаловались сразу несколько сотрудников посольства США в Вене. Дипломаты, разведчики и другие сотрудники миссии жалуются на же симптомы, о которых, начиная с 2016 года, говорили представители американской миссии на Кубе и в других странах мира. По данным СМИ, спецслужбы США подозревают, что причина болезни может быть связана с действиями России.

О том, что сотрудники американского посольства в Австрии испытывают симптомы, известные как "гаванский синдром", первым сообщил в пятницу журнал New Yorker. Согласно публикации, с момента вступления президента Джо Байдена в должность на них пожаловались более 20 человек, работающих в дипломатическом представительстве в Вене.

Страдающие "гаванским синдромом" в прошлом говорили о постоянной головной боли, головокружении и неспособности сконцентрироваться. Власти США и эксперты предполагали, что причина может быть в воздействии на людей неких радиоволн, природа которых западным спецслужбам пока неизвестна.

В субботу министерство иностранных дел Австрии подтвердило, что власти расследуют данные о таинственном заболевании. "Мы относимся к этим сообщениям очень серьезно и как принимающее государство совместно с американскими властями пытаемся выяснить причины происходящего, - сказано в заявлении австрийского МИДа. - Для нас самое важное - обеспечить безопасность находящихся в Вене дипломатов и их семей".

Агентство Франс пресс цитирует заявление представителя Госдепартамента США, по словам которого Вашингтон "тщательно расследует сообщения о возможном необъяснимом инциденте, связанном со здоровьем [так в американских документах официально описывается "гаванский синдром" - ред.] среди сотрудников посольства США в Вене".

По словам американского чиновника, тем, кто пожаловался на симптомы, оказывается помощь. Кроме того, власти США создали рабочую группу медицинских специалистов, которые изучают подобные происшествия по всему миру и пытаются разработать способы защиты от них в будущем.

История Полимеропулоса

В июне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас новая американская администрация заново пытается выяснить, что могло стать причиной инцидентов, которые привели к многочисленным неврологическим расстройствам у сотрудников дипломатических миссий. По данным New Yorker, глава ЦРУ Уильям Бернс описывает эти события как "нападения".

Марк Полимеропулос уверен, что его болезнь началась во время визита в Москву (на снимке слева)

С 2016 года о таинственных симптомах сообщили уже несколько десятков сотрудников американских дипломатических миссий в разных странах мира, в том числе на Кубе, в России, Китае, Великобритании, а также в Польше и Грузии.

Самый известный подобный инцидент - дело бывшего офицера ЦРУ Марка Полимеропулоса, который был вынужден уйти с работы из-за постоянной мигрени, головокружения и шума в голове. Он говорит, что начал испытывать эти симптомы во время рабочей поездки в Москву в декабре 2017 года.

В своей публикации журнал New Yorker сообщает, что ранее ФБР проводило собственное расследование подобных инцидентов и заключило, что речь идет о массовом психологическом заболевании, когда группа людей считает, что подвергается некоему вредоносному воздействию и начинает одновременно чувствовать себя плохо. Впрочем, подобные выводы "вызвали гнев самих жертв заболевания, их врачей из университета Пенсильвании и многих встречавшихся с ними правительственных чиновников", сообщает издание.

Оно приводит свидетельства врачей, согласно которым версия о массовом психозе может быть исключена, поскольку некоторые пациенты не знали о том, что их коллеги в других странах мира оказались в похожей ситуации. Кроме того, определенные физические симптомы, обнаруженные у сотрудников американских миссий, не могут быть вызваны исключительно психическими проблемами.

Как пишет автор New Yorker, специалисты университета Пенсильвании изучали около 40 пациентов, ставших жертвами "гаванского синдрома", и обнаружили у них повреждения головного мозга при отсутствии признаков физического воздействия на череп. Один из врачей описал это в разговоре с журналистом как "сотрясение мозга без сотрясения".

В декабре 2020 года консилиум Национальной академии наук США пришел к выводу, что симптомы пострадавших "согласуются с воздействием направленной, импульсной радиочастотной энергии". При этом специалисты отмели другие возможные причины возникновения заболеваний, включая отравление или психологические проблемы пострадавших.

При чем здесь Россия?

В публикациях, которые появились после первых сообщений о "гаванском синдроме", сообщалось о том, что к истории с таинственными симптомами сотрудников американских миссий может быть причастна Россия.

Бывшие сотрудники американских спецслужб говорят, что посольство США в Москве постоянно подвергается воздействию различных радиоволн

Позже разведслужбы США, используя данные о местоположении мобильных телефонов, смогли определить, что в некоторых случаях в непосредственной близости от пострадавших сотрудников ЦРУ находились российские разведчики. Впрочем, собранных сведений оказалось недостаточно, чтобы предъявить какие-либо конкретные обвинения.

"Высокопоставленные чиновники администраций Трампа и Байдена подозревают, что в появлении синдрома виноваты россияне, - сказано на этот счет в публикации журнала New Yorker. - Их рабочая гипотеза состоит в том, что агенты ГРУ, российской военной разведки, направляли излучающие микроволновую радиацию устройства на американских сотрудников, возможно, чтобы похитить сведения с их компьютеров или смартфонов. Это нанесло им серьезный вред".

О похожей версии недавно говорил в интервью Би-би-си бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер, по словам которого "российские спецслужбы буквально заваливали посольство США в Москве потоками микроволн и электронных импульсов". Он добавлял, что в России за представляющими интерес людьми даже следовали микроавтобусы, напичканные специальным оборудованием.

"Но эксперты и оперативники американской разведки пока не смогли обнаружить конкретные доказательства, которые позволили бы им заявить что виновато именно микроволновое излучение или россияне", - отмечает при этом New Yorker.

Почему именно Вена?

Столица Австрии еще со времен холодной войны считалась одним из самых привлекательных мест в мире для дипломатов и сотрудников спецслужб различных государств.

Вена известна не только своими кафе, но и противостоянием шпионов из разных стран мира

Государство сохраняет нейтралитет и не является членом НАТО. Здесь находятся штаб-квартиры нескольких агентств ООН, посольства многих стран мира имеют здесь множество сотрудников. Во времена СССР многие советские граждане, которые эмигрировали на Запад, сначала прибывали именно в Вену, а уже оттуда отправлялись в США, или в Израиль.

На сайте министерства иностранных дел Австрии сказано, что сейчас в Вене работают 158 американских дипломатов.

New Yorker пишет, что австрийские власти традиционно не мешали деятельности разведок разных стран мира, если она не была направлена против самой Австрии.

Автор статьи говорит, что иногда стремление Вены сохранять нейтралитет раздражает Вашингтон. По его данным, в 2018 году администрация Трампа пыталась убедить австрийские власти присоединиться к высылке российских дипломатов из-за отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. "И они ответили - это не наш конфликт, у нас никогда таких проблем не было. Они вообще-то к нам неплохо относятся", - цитирует журнал некоего бывшего чиновника американской администрации.

New Yorker напоминает, что в том же году президент России Владимир Путин танцевал на свадьбе тогдашнего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Вместе с президентом на свадьбу ездил государственный Кубанский казачий хор. В июне этого года бывшая австрийская чиновница вошла в состав совета директоров российской государственной нефтяной компании "Роснефть".