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ЕС начал процедуру против Венгрии и Польши за дискриминацию ЛГБТ
09:41 16.07.2021 |
Еврокомиссия начала процедуру о нарушении в отношении Венгрии и Польши в связи с дискриминационными мерами против ЛГБТ.
Как сообщает "Европейская правда", об этом в Еврокомиссии сообщили 15 июля. О подготовке юридической процедуры было известно и раньше.
"Комиссия начинает процедуру о нарушении в отношении Венгрии и Польши в связи с вопросами равенства и защиты фундаментальных прав", - говорится в заявлении.
Процедура по Венгрии касается нового закона, который запрещает или ограничивает доступ к контенту, который "пропагандирует отклонения от собственной идентичности относительно пола и рождения, изменение пола или гомосексуализм" для лиц до 18 лет, а книги с контентом о ЛГБТ должны содержать дисклеймер.
Еврокомиссия отмечает, что защита несовершеннолетних является законным публичным интересом, который ЕС полностью разделяет, однако в случае Венгрии страна не обосновала, почему знакомство детей с материалами о ЛГБТ может быть вредным для их благополучия.
ЕК указывает, что венгерский закон также нарушает некоторые европейские директивы, в частности об аудиовизуальных медиауслугах и электронной коммерции, и положения Соглашения о ЕС относительно свободного предоставления услуг и свободного передвижения товаров.
"Комиссия считает, что ... положения венгерского закона также нарушают человеческое достоинство, свободу слова и свободу на информацию, право к уважению частной жизни и право на недискриминацию, которые прописаны в статьях 1, 7, 11 и 21 Хартии основных прав ЕС. Учитывая серьезность этих нарушений, указанные положения нарушают и ценности, изложенные в ст. 2 Договора о ЕС", - отмечает Еврокомиссия.
"Что касается Польши, Комиссия считает, что власти страны не отреагировала должным образом на вопрос Еврокомиссии относительно природы и последствий резолюций о так называемых "зонах, свободных от ЛГБТ", принятых некоторыми регионами и городами Польши", - отмечают в заявлении.
Страны имеют два месяца для того, чтобы отреагировать на замечания Еврокомиссии. В противном случае ЕК может перейти к следующему этапу процедуры и после того обратиться в Суд ЕС.
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