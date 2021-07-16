Меркель и Байден заявили о разногласиях по «Северному потоку»

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров в Вашингтоне зявили о различии позиций по поводу строительства Россией газопровода "Северный поток-2".

Это был последний официальный визит Меркель в США на посту канцлера. Транзит российского газа через Украину и строительство "Северного потока" были главным темами переговоров.

"У хороших друзей бывают разногласия", - сказал Байден на итоговой пресс-конференции, отметив, что он выразил свои опасения по поводу строительства российского газопровода.

Меркель заявила, что Украина остается страной-транзитером российского газа, а в случае нарушений обязательств со стороны Москвы у ЕС есть "много инструментов".

"Для меня "Северный поток" является дополнительным проектом, он не замещает транзит российского газа через Украину", - заявила Меркель.

Лидеры США и Германии также обсудили пандемию коронавируса и наводнения в Германии, которые унесли жизни нескольких десятков людей.

Ангела Меркель заявила, что окончательный масштаб трагедии будет известен в ближайшие дни.

Байден перед переговорами заявил, что намерен в ближайшее время посетить Германию. На итоговой пресс-конференции он сказал, что будет скучать по Меркель, когда она уйдет в отставку.