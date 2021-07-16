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Евросоюз утвердил решение о возобновлении свободного въезда из Украины
08:05 16.07.2021 |
Совет Европейского Союза в четверг, 15 июля, внес Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Евросоюза.
"После пересмотра в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет ЕС обновил список стран... для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Руанда и Таиланд, а в список добавлена Украина".
Отмечается, что исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, государства-члены с 15 июля 2021 года постепенно должны отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей стран из списка, в том числе и для Украины.
Всего в "зеленом списке" Евросоюза - 23 государства, в отношении которых рекомендуется снять ограничения на въезд.
Отметим, что эта рекомендация Совета Евросоюза не означает автоматического разрешения на въезд в страны ЕС для всех категорий украинцев. Государства-члены самостоятельно принимают решение о правилах въезда на свою территорию.
В МИД Украины рекомендуют украинцам проверять актуальную информацию о путешествиях в страны ЕС перед поездкой.
На практике уже ряд государств ЕС позволяют въезд из Украины с соблюдением тех или иных условий.
Последний раз ЕС обновлял список "безопасных" стран 1 июля. Тогда в него включили Канаду, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Бруней, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Катар и Саудовскую Аравию.
Свободный въезд из Украины в Евросоюз был ограничен с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса.
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