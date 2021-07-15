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Суд ЕС разрешил при определенных условиях запрещать хиджабы на рабочем месте
17:00 15.07.2021 |
Компании при определенных условиях могут запрещать мусульманкам носить хиджаб на работе.
Соответствующее решение принял Суд ЕС по двум делам, возбужденным мусульманскими женщинами в Германии, которые были отстранены от работы после того, как начали носить исламскую одежду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Запрет носить любую видимую форму выражения политических, философских или религиозных убеждений на рабочем месте может быть оправдан необходимостью для работодателя представлять нейтральный образ перед клиентами или предотвращать социальные споры", - отметил суд.
"Однако это обоснование должно соответствовать настоящей потребности работодателя, и, согласовывая права и интересы, о которых идет речь, национальные суды могут учитывать конкретный контекст своего государства-члена и, в частности, более благоприятные национальные положения о защите свободы вероисповедания", - добавили в суде.
Обе женщины-мусульманки, которые подали иски, - сиделка с особыми потребностями в центре ухода за детьми в Гамбурге, которым руководит благотворительная ассоциация, и кассирша в аптечной сети "Мюллер" - не носили хиджабов, когда начинали работать, но решили сделать это через несколько лет после декретных отпусков.
Работодатели после этого отстранили женщин от работы.
Вопрос о хиджабе - традиционном платке, который носят на голове и плечах - годами вызывал споры в Европе и подчеркивал резкие разногласия в вопросе интеграции мусульман.
В своем решении от 2017 года Суд ЕС в Люксембурге уже заявил, что компании могут запретить персоналу носить исламские платки и другие видимые религиозные символы при определенных условиях. В то время это вызвало сильную реакцию среди религиозных групп.
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