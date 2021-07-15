Польша окончательно проиграла в Суде ЕС дело по дисциплинарным процедурам для судей

Суд ЕС постановил, что дисциплинарные процедуры против судей в Польше не соответствуют законодательству Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в решении по иску Еврокомиссии против Польши C-791/19, опубликованном судом 15 июля.

Еврокомиссия подала иск в Суд, считая, что новые дисциплинарные процедуры в отношении судей Верховного суда и судов низшей инстанции не соответствуют обязательствам Польши как страны-члена ЕС.

"В своем решении, вынесенном сегодня, Суд ЕС поддержал все замечания Еврокомиссии и пришел к выводу, что Польша не сдержала своих обязательств, предусмотренных законодательством ЕС", - отмечается в тексте.

Суд установил, что, учитывая совокупность обстоятельств вокруг процесса формирования Дисциплинарной палаты Верховного суда, она не предоставляет все гарантии беспристрастности и независимости и не защищена от прямого или косвенного влияния польской законодательной и исполнительной власти.

В частности, отмечает Суд ЕС, процесс назначения судей в Верховный суд, включая членов Дисциплинарной комиссии, определяется в основном Национальным советом юстиции, который был существенно реорганизован исполнительной и законодательной властью и независимость которого может вызвать обоснованные сомнения.

Суд отмечает также, что Дисциплинарная палата должна состоять из совершенно новых судей, которые еще не были судьями Верховного суда, и что эти судьи получают очень высокую плату и особенно высокую организационную и финансовую автономию по сравнению с условиями для других палат суда.