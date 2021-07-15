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Еврокомиссия отреагировала на отказ Польши выполнять решение суда ЕС
16:51 15.07.2021 |
Еврокомиссия заявила, что решение Конституционного суда Польши, которым он фактически позволил стране проигнорировать решение Cуда ЕС, подтверждает опасения относительно ситуации с верховенством права в Польше.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Еврокомиссия глубоко обеспокоена решением КС Польши, которым он постановил, что временные меры, присужденные судом ЕС в сфере функционирования судебной системы, противоречат Конституции Польши. Это решение подтверждает наши опасения по поводу состояния верховенства права в Польше", - говорится в заявлении.
"Еврокомиссия всегда имела четкую позицию по этому вопросу и снова подчеркивает: законодательство ЕС имеет высшую силу, чем национальное законодательство; все решения Суда ЕС, включая решения о временных мерах, являются обязующими для органов власти всех стран-членов и национальных судов. Права граждан ЕС и компаний должны одинаково защищаться во всех странах", - добавляют в тексте.
Комиссия выразила надежду, что Польша в полном объеме выполнит все решения Суда ЕС, в том числе относительно функционирования Дисциплинарной палаты Верховного Суда.
Напомним, накануне Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить действие национального законодательства, касающегося полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда, до принятия финального решения.
Почти сразу же после этого Конституционный суд Польши вынес решение, что временные меры, которые согласовал Суд ЕС, противоречат Конституции Польши, поэтому страна может не выполнять его.
15 июля Суд ЕС опубликовал новое решение по иску Еврокомиссии, постановив, что дисциплинарные процедуры против судей в Польше не соответствуют законодательству Евросоюза.
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