Финансовые новости
- |
- 15.07.21
- |
- 10:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Alibaba и Tencent рассматривают возможность предоставления доступа к услугам друг друга
09:54 15.07.2021 |
Китайский интернет в значительной мере разделён на два лагеря: часть людей пользуется услугами Tencent, в то время как другая предпочитает сервисы Alibaba. Такое состояние вещей подкрепляется рядом ограничений. Например, клиенты не могут использовать платёжную систему Tencent для совершения покупок на платформе Alibaba. Тем не менее, вскоре это изменится.
По словам людей, знакомых с вопросом, сейчас Tencent и Alibaba работают над планами по ослаблению ограничений, не позволяющих использовать сервисы компаний друг с другом. Такие изменения могут сделать жизнь потребителей гораздо проще. Как сообщают источники, первые шаги Alibaba могут включать в себя внедрение WeChat Pay от Tencent на торговых площадках Alibaba, Taobao и Tmall. В свою очередь Tencent может упростить публикацию списков электронной коммерции Alibaba в фирменном мессенджере WeChat или разрешить отдельным службам Alibaba взаимодействовать с пользователями приложения через так называемые мини-программы - простые приложения, встроенные в мессенджер WeChat.
Эти шаги китайские компании предпринимают в связи с тем, что официальный Пекин решил серьёзно взяться за контроль их деятельности. Напомним, что в апреле рыночный регулятор Китая оштрафовал Alibaba на рекордные $2,8 миллиарда за принуждение продавцов продавать товары исключительно на своей платформе.
Эксперты отмечают, что разделение китайского интернета на два лагеря является серьёзной проблемой. Её решение вернёт конкуренцию в технологическую сферу Китая и позволит пользователям выбирать наиболее удобные для них сервисы, не ограничиваясь экосистемой одной из компаний.
Сообщается, что кроме WeChat Pay от Tencent Alibaba вскоре добавит в свои приложения государственный платёжный сервис UnionPay. Безусловно, китайские техногиганты ещё могут изменить свои планы, однако если они откроют свои платформы, это может послужить катализатором развития других технологических компаний из Поднебесной.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Без громоотвода. Почему отставка Авакова создаст проблемы Зеленскому
|КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
|Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС - источник
|НБУ начинает отменять ограничения на покупку валюты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Активисты на Кубе сообщают о тысячах задержанных протестующих
|Alibaba и Tencent рассматривают возможность предоставления доступа к услугам друг друга
|ЕЦБ одобрил переход к стадии исследования цифрового евро
|Суд ЕС принял жесткое решение против Польши, Варшава отказалась его выполнять
|Протесты на Кубе: недовольство зрело давно
|Еврокомиссия представила план борьбы с изменением климата до 2050 года
Это интересно
|Администрация Байдена попросила суды отклонить иски по TikTok
|Lamborghini объявила о разработке нового атмосферного V12
|Картридж с игрой Super Mario 64 продали за рекордные $1,56 млн
|Теперь машины Tesla способны двигаться на автопилоте даже по грунтовой дороге без разметки. Всё благодаря функции FSD v9
|Исследователи установили, какой контент чаще всего блокируется в Китае
|Хакеры украли из криптовалютного кошелька полиции Новой Зеландии около $32 тыс. в биткоинах Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/522095.php
|Intel готова вложить в новое европейское предприятие $20 млрд уже на первом этапе