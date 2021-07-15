Alibaba и Tencent рассматривают возможность предоставления доступа к услугам друг друга

Китайский интернет в значительной мере разделён на два лагеря: часть людей пользуется услугами Tencent, в то время как другая предпочитает сервисы Alibaba. Такое состояние вещей подкрепляется рядом ограничений. Например, клиенты не могут использовать платёжную систему Tencent для совершения покупок на платформе Alibaba. Тем не менее, вскоре это изменится.

По словам людей, знакомых с вопросом, сейчас Tencent и Alibaba работают над планами по ослаблению ограничений, не позволяющих использовать сервисы компаний друг с другом. Такие изменения могут сделать жизнь потребителей гораздо проще. Как сообщают источники, первые шаги Alibaba могут включать в себя внедрение WeChat Pay от Tencent на торговых площадках Alibaba, Taobao и Tmall. В свою очередь Tencent может упростить публикацию списков электронной коммерции Alibaba в фирменном мессенджере WeChat или разрешить отдельным службам Alibaba взаимодействовать с пользователями приложения через так называемые мини-программы - простые приложения, встроенные в мессенджер WeChat.

Эти шаги китайские компании предпринимают в связи с тем, что официальный Пекин решил серьёзно взяться за контроль их деятельности. Напомним, что в апреле рыночный регулятор Китая оштрафовал Alibaba на рекордные $2,8 миллиарда за принуждение продавцов продавать товары исключительно на своей платформе.

Эксперты отмечают, что разделение китайского интернета на два лагеря является серьёзной проблемой. Её решение вернёт конкуренцию в технологическую сферу Китая и позволит пользователям выбирать наиболее удобные для них сервисы, не ограничиваясь экосистемой одной из компаний.

Сообщается, что кроме WeChat Pay от Tencent Alibaba вскоре добавит в свои приложения государственный платёжный сервис UnionPay. Безусловно, китайские техногиганты ещё могут изменить свои планы, однако если они откроют свои платформы, это может послужить катализатором развития других технологических компаний из Поднебесной.