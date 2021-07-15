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Суд ЕС принял жесткое решение против Польши, Варшава отказалась его выполнять
08:12 15.07.2021 |
Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить действие национального законодательства, касающегося полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Вице-президент Суда ЕС Розарио Сильва где Лапуерта постановила, что Польша должна выполнить все требования Еврокомиссии до принятия окончательного решения по делу, и приведенные ЕК аргументы полностью обосновывают применение таких мер.
В частности, речь идет о приостановлении мер Дисциплинарной палаты против судей.
"В принятом сегодня решении вице-президент суда учел все просьбы Еврокомиссии до принятия финального решения ... Польша должна немедленно приостановить применение национального законодательства, касающегося в частности полномочий Дисциплинарной комиссии Верховного суда", - отметили в суде ЕС.
Буквально через час Верховный суд Польши вынес решение, что временные меры, которые согласовал Суд ЕС, противоречат Конституции Польши, поэтому страна может не выполнять решение.
Напомним, Еврокомиссия в марте 2021 обратилась в суд ЕС в деле против Польши относительно закона о судоустройстве и попросила о временных мерах до вынесения окончательного решения по делу.
В Брюсселе считают, что Польша нарушила законодательство ЕС, позволив Дисциплинарной палате, независимость и беспристрастность которой не гарантирована, принимать решения, которые непосредственно влияют на судей и их работу.
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