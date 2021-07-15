Финансовые новости
- |
- 15.07.21
- |
- 10:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Протесты на Кубе: недовольство зрело давно
23:23 14.07.2021 |
Коммунистические правители Кубы и подконтрольные им СМИ утверждают, что нынешние массовые протесты "организовали и профинансировали" США. Это не ново. Но теперь к списку виновников прибавились социальные сети.
"Общество не восстало, - цитирует орган ЦК компартии Кубы "Гранма" министра иностранных дел Бруно Родригеса. - Имели место бунты, беспорядки, вызванные информационной операцией, которая готовилась какое-то время лабораториями и технологическими платформами, в которые правительство Соединенных Штатов вложило миллионы долларов".
Однако мониторинг сайтов официальных СМИ, проводившийся до протестов, показывает, что кубинцы выражали в интернете глубокое разочарование, отчаяние и гнев задолго до того, как они тысячами вышли на улицы протестовать против нехватки еды и лекарств, перебоев водо- и энергоснабжения и правительства, явно не способного с этим справиться.
Протесты на Кубе - результат накопившейся усталости населения, которая возросла в последние месяцы после одного из самых серьезных экономических кризисов и кризисов в области здравоохранения, которые пережил остров со времен так называемого "особого периода" (кризис в начале 1990-х после распада Советского Союза).
Некоторые пользователи в унисон с правительством возлагали вину за трудности на американские санкции.
"Единственная помощь, которая требуется Кубе - это чтобы США убрали блокаду", - писал пользователь Марсиа.
Но многим этот аргумент надоел.
"Хочу заметить, что в неорганизованности, безответственности и легкомыслии повинны не янки. Это наша проблема", - написал пользователь Рафаэль, комментируя рост заболеваемости Covid-19.
Кубинцы высказываются главным образом на официальных сайтах, прежде всего в разделе "Мнения читателей" на правительственном новостном портале Cubadebate.
Этот раздел, хотя несомненно контролируемый, в последние годы превратился на острове в рупор общественного мнения.
После того, как цифры заражений и смертей от коронавируса, представляемые минздравом, резко возросли, кубинцы разместили там сотни комментариев, в основном резко критических по отношению как к системе здравоохранения, так и к правительству.
"Отбросив гордыню, следует признать, что наша медицина не справилась. Надо просить о международной помощи. Сколько еще люди будут умирать? У нас не хватает ресурсов бороться с этой вспышкой", - написал пользователь Падрино.
Данило добвил: "Нам нужны лекарства всех видов, и срочно".
Эти комментарии не остались без внимания правящей компартии, которая содержит специальную службу изучения общественного мнения.
Правительство - при всех его попытках объявить протесты скоординированной операцией, направляемой из США - отлично знало о степени разочарования и негодования граждан.
'Мы упрашивали месяцами"
Некоторые читатели упрекали власти также за плохие жилищные условия, перебои энергоснабжения и огромные очереди в государственных магазинах.
"Бог мой, без воды, электричества и продуктов - вот как мы живем!" - написал пользователь Дра Джей.
Читатель Альхели раскритиковал правительственные проповеди насчет стойкости: "На сколько еще они планируют для нас эту "стойкость"? А как быть тем, у кого запас стойкости кончился? Мы месяцами упрашивали изменить стратегию борьбы с пандемией и слышали в ответ, что все под контролем".
"С каждым днем дела с вирусом все хуже, и могло ли быть иначе, если мы не в состоянии справиться с базовыми вещами, такими как общественная гигиена?" - возмущался пользователь под псевдонимом "Китай".
Многие указывали, что ситуация с Covid-19 дополнительно осложняется тем, что люди вынуждены ежедневно подолгу толпиться в очередях за самым необходимым.
"Приходится стоять в очередях по три-четыре часа, чтобы просто поесть!" - написала Кармен.
Многие возмущаются тем, что правительство продолжает пускать тысячи российских туристов на курорт Варадеро. Ситуация с коронавирусом в провинции Матансас, где он расположен - одна из худших в стране.
Читатель Карлос напрямую упрекнул президента Мигеля Диас-Канеля: "Господин президент, ситуация в Матансасе обусловлена штаммом "Дельта", привезенным из России. О чем вы думали, когда несколько месяцев назад возобновляли авиарейсы? Вам вообще известно о положении с Covid-19".
Вскоре эта запись была удалена, но служба мониторинга Би-би-си успела ее прочитать.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Без громоотвода. Почему отставка Авакова создаст проблемы Зеленскому
|КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
|Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС - источник
|НБУ начинает отменять ограничения на покупку валюты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Активисты на Кубе сообщают о тысячах задержанных протестующих
|Alibaba и Tencent рассматривают возможность предоставления доступа к услугам друг друга
|ЕЦБ одобрил переход к стадии исследования цифрового евро
|Суд ЕС принял жесткое решение против Польши, Варшава отказалась его выполнять
|Протесты на Кубе: недовольство зрело давно
|Еврокомиссия представила план борьбы с изменением климата до 2050 года
Это интересно
|Администрация Байдена попросила суды отклонить иски по TikTok
|Lamborghini объявила о разработке нового атмосферного V12
|Картридж с игрой Super Mario 64 продали за рекордные $1,56 млн
|Теперь машины Tesla способны двигаться на автопилоте даже по грунтовой дороге без разметки. Всё благодаря функции FSD v9
|Исследователи установили, какой контент чаще всего блокируется в Китае
|Хакеры украли из криптовалютного кошелька полиции Новой Зеландии около $32 тыс. в биткоинах Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/522095.php
|Intel готова вложить в новое европейское предприятие $20 млрд уже на первом этапе