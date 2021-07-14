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Сейм Литвы срочно изменил законодательство о миграции из-за кризиса на границе с Беларусью
11:25 14.07.2021 |
Сейм Литвы в неотложном порядке одобрил изменения в миграционное законодательство, чтобы адаптировать его к потребностям в связи с наплывом в страну нелегальных мигрантов через территорию Беларуси.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
Изменения, принятые 13 июля, предусматривают сокращение процедуры рассмотрения заявки на убежище до 10 дней, ограничение свободы передвижения нелегальных мигрантов в Литве до решению по их заявкам и возможность ограничения некоторых других прав в условиях чрезвычайной ситуации.
Поправки поддержали 84 депутата, 1 проголосовал против и 5 - воздержались.
В частности, предполагается, что временное размещение мигрантов, нелегально пересекших границу, не приравнивается к въезду на территорию Литвы - до принятия решения о допуске этого лица как искателя убежища. До этого момента им будет запрещено свободно передвигаться по территории страны.
Также предусмотрено, что некоторые права искателей убежища могут быть временно ограничены в случае военного положения или режима чрезвычайной ситуации, в том числе в связи с массовым наплывом мигрантов, если их обеспечение невозможно по объективным причинам, но самые базовые права, как предоставление медицинской помощи, остаются гарантированы.
В то же время, просьбы о предоставлении убежища от несовершеннолетних мигрантов, прибывших без родителей, и беженцев, которые подвергались пыткам или физическому или психологическому насилию, будут рассматриваться в приоритетном порядке.
Ряд общественных организаций раскритиковали изменения, заявив, что они могут противоречить Конституции и нарушать некоторые права человека.
В настоящее время количество лиц, нелегально прибывших в Литву через территорию Беларуси с начала года, достигла 1716. При этом, большинство из них прибыли за последний месяц. Для сравнения, за весь 2020 год за незаконное пересечение границы задержали 81 человек, за 2019 год - 46. Большинство мигрантов происходят из стран Ближнего Востока и Африки.
Как сообщалось, Сейм Литвы объявил рост потоков нелегальных мигрантов из Беларуси гибридной агрессией.
В правительстве Литвы считают увеличение числа нелегалов организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса по поводу репрессий против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.
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